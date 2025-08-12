Проект «Подарок первокласснику» Ак Барс Банка признан лучшим среди корпоративных книг

Фото: пресс-служба ПАО «АК БАРС» БАНК

Социальный проект «Подарок первокласснику», реализованный Ак Барс Банком совместно с Агентством маркетинговых коммуникаций «Брендматика», стал призером Первого международного конкурса «Лучшая корпоративная книга – 2025».

Комиссия премии, в которую вошли журналисты, эксперты в медиа, издатели и общественные деятели, оценила более 50 книг из разных регионов России. Творческие работы направили государственные и коммерческие организации, компании и владельцы бизнеса.

От Ак Барс Банка на конкурс было заявлено фиджитальное издание-комикс для первоклассников «Приключения Барсика и его друзей в космосе». Проект представляет собой печатную книгу, которая благодаря интегрированным активностям становится порталом в онлайн-игру. Дети с удовольствием вовлекаются в квесты: проходят интерактивную анимацию через QR-коды и выполняют задания. Комикс «Приключения Барсика и его друзей в космосе» получил высокую оценку жюри и был отмечен спецноминацией «Лучшая цифровая версия корпоративной книги».

Благотворительный проект «Подарок первокласснику» Ак Барс Банк реализует с 1997 года. Ежегодно 1 сентября более 50 тыс. первоклассников Республики Татарстан получают мультимедийный комплект с обучающей книгой и игрой на русском и татарском языках. Проект помогает школьникам в изучении двух государственных языков региона, развивает у детей логическое мышление и творческие способности.

«Одна из важных задач проекта – воспитательная. Через поведение героев мы закладываем первоклассникам общечеловеческие ценности – доброту, честность, дружбу, любовь и уважение к природе, родителям и учителям, – комментирует Юлия Строганова, руководитель Департамента стратегии, инноваций и маркетинга Ак Барс Банка. – Косвенно участвуя в формировании личности детей, мы помогаем вырастить здоровое поколение, успешное и счастливое, что соответствует глобальным целям ООН и Стратегии Ак Барс Банка по устойчивому развитию».

В предстоящий День знаний увлекательный комплект «Проект первоклассника» традиционно получат все первоклассники региона. В этом году школьников ждет путешествие главного героя книги – Барсика и его друзей – по достопримечательностям Республики Татарстан.

Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК, Генеральная лицензия ЦБ РФ №2590 от 12.08.2015 г.