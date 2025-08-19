Проект победителя «Курше-феста» объединил соседей на конкурсе «Национальное блюдо»

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В Нурлате продолжается авторский проект Резеды Гиняевой, ставший победителем республиканского конкурса «Курше-фест», «Соседи – самые близкие люди». Первое мероприятие – «Бию-фест» – прошло в конце июля. На этот раз местом встречи был выбран двор дома №28 на улице Гагарина.

На несколько часов двор превратился в площадку для кулинарного состязания среди хозяек из соседних домов – здесь прошел конкурс «Национальное блюдо».

«Я состою в группе "Курше-фест", объединяющей жителей семи домов на улицах Гагарина, Салимжанова и Карла Маркса. Ее создали в мессенджере, когда стартовал проект. О конкурсе я узнала именно оттуда. Очень люблю готовить татарские блюда, поэтому решила попробовать свои силы, приготовила хворост», – поделилась жительница соседнего дома №26 Зульфира Идиятуллина.

Гости праздника могли попробовать чак-чак, курник, губадию, баурсак и другие национальные блюда. Волонтеры «Все для Победы Нурлат» и «Центра активного долголетия и здоровья» провели мастер-классы по приготовлению чая с душистыми травами.

Те, кто хотел научиться готовить татарское блюдо кыстыбый, собрались под навесом городского кафе. Здесь повара-умельцы Айсылу Зирзизова и Миляуша Мотыгуллина показали весь процесс приготовления от начала до конца и поделились некоторыми кулинарными секретами. Первые 100 гостей праздника смогли попробовать кыстыбый бесплатно. Такую возможность им предоставил заслуженный строитель России Вазыйх Мухаметшин.

Для семьи Шагидуллиных мероприятие стало особенно значимым: в этот день глава семьи отметил 63-летие и 41 год совместной жизни с супругой Рузалией Шагидуллиной.

«Очень приятно, что так совпало. Говорят, соседи бывают ближе родственников. Мы с ними, можно сказать, общаемся круглосуточно. Живем в этом доме больше 30 лет, соседи у нас очень дружные. Особенно рады, что праздник организовали в нашем дворе. Собралось столько людей! Хотелось бы, чтобы такие мероприятия стали доброй традицией», – отметил Раис Шагидуллин.

Автор проекта Резеда Гиняева вручила семье подарок и подчеркнула значимость инициативы для укрепления дружеских отношений между соседями.

Кроме этого, в этот день группа активных соседей, участвующих в реализации республиканской программы «Наш двор», была отмечена благодарностями. С теплыми пожеланиями к участникам обратился заместитель главы района Иван Захаров.

Даже внезапный дождь не испортил настроение – жители участвовали в народных играх, знакомились с татарской традицией сватовства в исполнении фольклорного ансамбля «Умырзая», показывали свои таланты в «Открытом микрофоне», юных нурлатцев же развлекали аниматоры «Фанни-шоу».

Следующим этапом проекта станет фестиваль «Вечерний сабантуй» с шахматным турниром, мастер-классом по приготовлению татарского блюда эчпочмак и подведением итогов конкурсов «Самый красивый палисадник», «Отличный домком», «Самые поющие соседи», «Самые танцующие соседи» и «Самый дружный подъезд».

В каждой номинации жюри определит по три победителя, которые получат почетные грамоты и денежные сертификаты, самый дружный дом – памятную табличку, а самые активные подъезды получат придомовые скамейки или шахматные столы.