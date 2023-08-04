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Экологический проект Татарстана вошел в тройку лидеров премии «Хрустальный компас»
Проект по возрождению Волжско-Камской популяции сокола-балобана занял второе место по итогам интернет-голосования в национальной премии «Хрустальный компас». Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ» замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.
«Национальная премия „Хрустальный компас“ реализуется под эгидой Русского географического общества при поддержке Президентского фонда культурных инициатив», — напомнил он.
Пилотный проект Минэкологии Татарстана по реинтродукции сокола-балобана стартовал в этом году. В прошлом году он победил в грантовом конкурсе СИБУРа «Формула хороших дел».
Проект реализуется на территории поселка Тенишево Камско-Устьинского района. Для десяти птенцов краснокнижных соколов-балобанов, завезеных в Татарстан из Подмосковья, установили искусственные гнезда. Сейчас птенцы уже подросли, окрепли и свободно летают, за ними наблюдают волонтеры.
Организаторы проекта надеются, что взрослые птицы после зимовки вернутся в Татарстан.
Напомним, сокол-балобан — редкий вид птиц, который занесен в красные книги Международного союза охраны природы, России и Татарстана. В последний раз гнездование сокола-балобана в Татарстане фиксировали в 1974 году на территории Саралинского участка Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника.
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