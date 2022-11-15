Проект по улучшению состояния реки Казанки отмечен на федеральном уровне

Два проекта Минэкологии РТ стали победителями Всероссийского конкурса по отбору лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — Экология». Об этом передает пресс-служба природоохранного ведомства.

Так, «Экология в школе» — победитель в номинации «Лучший образовательный проект в сфере экологии», а инициатива по улучшению экологического состояния рек и водоемов Татарстана — в категории «Лучший перспективный проект и разработка».

«Сегодня мы представили два проекта. Один из них пилотный, по улучшению реки Казанки. Проект очень востребованный, ведь у нас в республике свыше 36 тыс. водных объектов и сегодня мы за них отвечаем перед будущим поколением», — сказал на награждении глава Минэкологии РТ Александр Шадриков.

По его мнению, на примере реки Казанки этот проект может быть транслирован и на другие водоемы страны, поскольку проблемы у всех типичны.

Говоря о втором проекте, Шадриков напомнил, что по поручению Президента РТ Рустама Минниханова в республике делается большой акцент на экологическое просвещение.

«У нас в 103 школах уже есть экологические классы. „Экология“ как предмет сейчас преподается в 1-х и 5-х классах, готовы учебники для 2-х и 6-х классов», — рассказал глава Минэкологии.