Проект по созданию единого ресурса о земле и недвижимости реализуют по всему Татарстану

В прошлом году Татарстан стал одним из четырех пилотных регионов, где проводился эксперимент по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости (ЕИР). В этом году проект будет реализован уже на всей территории республики. Об этом сообщил руководитель Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров на заседании коллегии.

«Этот ресурс является лишь этапом большой федеральной государственной программы создания “Национальной системы пространственных данных”. Впервые за многие годы формируется комплексный подход к данному вопросу. В том числе будут созданы единая федеральная сеть геодезических станций, многомасштабная карта страны, полный и точный реестр недвижимости, цифровая платформа пространственных данных», – рассказал докладчик.

Зяббаров добавил, что программа позволит вовлечь в оборот новые земли для жилищного строительства. «В рамках федеральной программы появятся новые сервисы для поиска и предоставления земли, что еще более сократит сроки предоставления и оформления земельных участков. Без этого невозможна реализация общенациональных проектов в сфере строительства и недвижимости», – отметил он.

По словам Президента Татарстана Рустама Минниханова, работа по созданию ресурса в прошлом году проведена большая. «Задача на этот год – распространить опыт по созданию этого ресурса на всю территорию Татарстана. Здесь нам нужна дорожная карта. Думаю, что ежемесячно будем заслушивать отчет о том, как эта работа ведется», – заявил он.

В Татарстане в прошлом году эксперимент по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости проходил в Атнинском, Зеленодольском и Пестречинском районах. Проект направлен на объединение разрозненных ресурсов, содержащихся в информационных системах государственных и муниципальных органов власти, а также призван систематизировать и исключить их дублирование. За счет этого поиск информации о земле и недвижимости станет проще и доступнее, повысится эффективность управленческих решений, будут созданы новые удобные сервисы.

В рамках ЕИР уже реализованы такие сервисы, как «Анализ использования земель», «Аналитика», «Земля просто» и «Геоинформационный сервис». Так, с помощью сервиса «Аналитика» можно узнать среднюю стоимость квартир в городе, какие земли и объекты недвижимости сданы в аренду, а сервис «Земля просто» поможет в выборе земельного участка под строительство.