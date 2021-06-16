Проект по рекультивации иловых полей Казани отправлен на повторную экспертизу

Комплексный проект по рекультивации иловых полей (илового осадка канализационной системы) Казани после получения положительного заключения экологической экспертизы отправлен на повторную экспертизу. Об этом на выездной пресс-конференции по приказанской акватории Волги сообщил министр экологии РТ Александр Шадриков.

«Это пилотный проект в Российской Федерации — комплексное решение по рекультивации иловых полей. Изначально мы говорили, что хотим начать работы в 2021 году. Из-за того, что такой сложный объект доверили Татарстану, подстраховываемся. И мы, и Минприроды России подстраховывается, дабы не допустить ошибок. Это большие федеральные средства, поэтому лучше пойти на повторную экологическую экспертизу, чтобы потом ни у кого не было проблем. Как мы говорим, всегда есть два варианта: можно закопать, можно решить экологическую проблему. Мы хотим решить экологическую проблему», — подчеркнул Шадриков.

Он напомнил также, что рекультивация иловых полей — одно из мероприятий большой федеральной программы «Оздоровление Волги». При этом около 4 кубометров илового осадка на площади в 100 га, накопленных за последние полвека, от Куйбышевского водохранилища, акцентировал Шадриков, отделяет лишь дамба.

«Мы видим, что 30 метров и Волга начинается. Это очень нужный проект, поэтому мы надеемся, что скоро начнем рекультивацию иловых полей», — сказал министр экологии РТ.

Устранение проблемы, копившейся десятилетиями, по его словам, потребует немало времени и вложений. Совместно с Министерством природных ресурсов и экологии России региональное эковедомство обговаривает участие в проекте федерального бюджета.