Проект по очистке Казанки экологи Татарстана представили в «Сколково»

Проект по улучшению экологического состояния рек и водоемов Татарстана представил в «Сколково» первый замминистра экологии и природных ресурсов РТ Айрат Шигапов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Отмечается, что на площадке технопарка проходит международный форум-выставка «Чистая страна», целью которого является поддержка национального проекта «Экология». Накануне прошел круглый стол на тему «Вода России», на котором Айрат Шигапов и представил пилотный проект.

«Проект совместный с Русским географическим обществом, ведущими институтами Российской академии наук и другими научными организациями. Это научно-исследовательская работа по выявлению причин загрязнения и выработке комплекса мероприятий по реабилитации реки», — отметили в пресс-службе ведомства.

По проекту будут собраны и проанализированы сведения о составе поверхностных вод Казанки, определены причины и источники негативного воздействия на реку, проведены обследования, картографирование, зонирование водосборной площади Казанки и комплексная научная оценка эффективности мер предотвращения загрязнения водных объектов.