Проект по модернизации Волжско-Камского каскада представили в Москве

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Москве на форуме «Сильные идеи для нового времени» в ходе сессии «Представление идей направления «Национальная экологическая и климатические инициатива»: приумножение природы» начальник Управления минерально-сырьевых и водных ресурсов Минэкологии РТ Вячеслав Долгов рассказал о значении Волжско-Камского бассейна и предложил план модернизации Волжско-Камского каскада водохранилищ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Докладчик обратил внимание на уникальное географическое положение Татарстана на выгодном транспортно-логистическом участке международного транспортного коридора «Север-Юг» – на границе между верхней и нижней частью реки Волги, а также в месте ее слияния с рекой Камой.

«В Казани функционирует крупнейший речной порт, являющийся "водными воротами" региона на Волге с выходом к пяти морям: Азовскому, Каспийскому, Балтийскому, Белому, Черному, а также в Ладожское и Онежское озера», – отметил представитель РТ.

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Особое внимание Долгов уделил значимости Волжско-Камского каскада водохранилищ. Он обеспечивает водой и электроэнергией, а также защищает от наводнений территорию, где проживает 40% населения России. Управление этой системой, по мнению спикера, «без преувеличения относится к задачам национальной безопасности».

Выступающий представил комплексную программу по модернизации водохозяйственной системы Волжско-Камского бассейна, нацеленную на решение целого ряда взаимосвязанных проблем, таких как ограничение возможностей судоходства, повышенные риски затоплений, экологическая деградация.

Среди предлагаемых мер было упомянуто поэтапное повышение уровней Чебоксарского и Нижнекамского водохранилищ до проектных отметок, строительство низконапорного гидроузла ниже Волгоградского водохранилища, создание распределительной системы водоводов для оптимального обводнения Волго-Ахтубинской поймы, внедрение современных методов математического моделирования и цифровых технологий управления.

Важной частью проекта является предложение создать единый центр управления Волжско-Камским каскадом в столице РТ. «Республика Татарстан готова оказать необходимую поддержку для организации его работы в городе Казани», – заверил Вячеслав Долгов.