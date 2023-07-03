Проект по изучению предсвадебных традиций в Татарстане выиграл федеральный грант

Проект «Смотрины на Красной слободе» победил во втором конкурсе Фонда культурных инициатив в 2023 году. На его реализацию выделят более трех миллионов рублей. Идея заключается в изучении предсвадебных традиций русского народа, и принадлежит Культурному центру имени А.С. Пушкина и «Центру культур и диалога РТ». В ближайший год команда проекта вместе с исследователями и специалистами в области русской традиционной культуры проведут масштабную просветительскую программу среди молодежи Татарстана.

Фото: © Организаторы проекта «Смотрины на Красной слободе»

Изучать будут именно те традиции, которые существовали среди народов, проживающих на территории Татарстана. Присоединиться к экспедициям могут все желающие.

«Проект станет своеобразной школой русской традиции, воплощенной в песнях и танцах, в кулинарных умениях, в выражении себя через костюм и многом другом. “Смотрины” современно расскажут о вечных ценностях – духовно-нравственных основах семьи, отношениях жениха и невесты, роли мужа и жены в семье. Наша инициатива представит аудитории русскую культуру в новом ракурсе, позволит узнать о ней больше», – рассказывает координатор просветительской программы Василиса Филатова.

Организаторы проекта считают, что в городах до сих пор сохранились такие традиции, как девичник, выкуп, венчание и застолье второго дня, но мало кто понимает изначальный смысл всех этих мероприятий. У современной молодежи сейчас заметен серьезный разрыв с корнями, и это создатели проекта надеются исправить.

Участники «Смотрин на Красной слободе» отмечают, что на сегодняшний день не реализуется ни одного подобного долгосрочного комплексного проекта, затрагивающего свадебные традиции русского народа нашей республики. Реализовывать идею начнут уже 1 ноября, следить за новостями проекта можно на странице в социальной сети https://vk.com/smotriny_kzn.