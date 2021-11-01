Правительство Татарстана утвердило проект планировки левого берега Казанки

В Казани утвердили проект планировки левого берега Казанки от моста Миллениум до 3-й транспортной дамбы, информация об этом размещена на официальном портале правовой информации Татарстана.

Постановление подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«Утвердить проект планировки территории "Левый берег Казанки" от моста Миллениум до 3-й транспортной дамбы в целях установления границ размещения особо охраняемой природной территории с особым режимом градостроительной деятельности», - говорится в постановлении.

Сам проект опубликован не был.

Ранее сообщалось, что в Казани будет создана уникальная для России крупнейшая экосистема из 12 прибрежных парков вдоль реки Казанки, общая площадь которых составит 1,5 тыс. га. На левом берегу планировалось создать экопарк «Русско-немецкая Швейцария».