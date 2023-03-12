Проект «Онлайн-школа на татарском»: от начальной школы до подготовки к ЕГЭ

На базе татарской гимназии №2 Казани работает онлайн-платформа, где собраны видеоуроки на татарском языке по разным школьным предметам

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Благодаря новому ресурсу ученики татарских школ смогут дополнить приобретенные в школе знания с помощью уроков на родном языке, а учителя, которые ведут уроки на татарском языке, получат материал для еще более интересной подачи темы. Еще одна важная задача проекта – аккумулировать и сохранить опыт лучших преподавателей. Не секрет, что из-за необходимости сдачи ЕГЭ на русском языке большинство предметов даже в татарских школах в Татарстане дети изучают на русском. В сложившейся ситуации ресурс «Онлайн-школа на татарском» внесет большой вклад в развитие важного сегмента национального образования, которым является преподавание школьных предметов на родном языке.

Образовательный проект «Татарча онлайн мәктәп» – «Онлайн-школа на татарском» реализует учительский коллектив татарской гимназии №2 имени Шигабутдина Марджани города Казани. Сегодня участниками проекта созданы около 400 видеоуроков на татарском языке по таким предметам, как математика, физика, биология, химия, информатика, обществознание и история, а также специальные уроки для подготовки к ЕГЭ по профильной математике.

Уроки проходят в удобном для юных зрителей формате – ролики длятся в среднем 7-10 минут и отличаются интересной, увлекательной подачей материала. Из программы каждого класса по определенным предметам представлены 16 основных тем, которые выбраны опытными учителями из коллектива гимназии. Видеоуроки в первую очередь рассчитаны на школьников, которые с их помощью могут повторить уже пройденные темы. В то же время это и хорошее пособие для учителей, которые могут скачать конспект урока, презентацию темы и использовать в своем занятии, в то же время ознакомиться с опытом коллег. Еще один сегмент аудитории этого проекта – родители, которые с помощью видеоуроков могут освежить в памяти школьный материал, а также позаниматься вместе с детьми дома.

Видеоролики доступны в хостинге YouTube, одновременно они сохраняются на Гугл-диске. По ссылке на сайте любой видеоурок можно без ограничений скачать на свой компьютер. Все материалы на платформе «Онлайн-школа на татарском» находятся в бесплатном доступе, регистрация не требуется.

Видеоуроки на платформе представлены в пяти основных направлениях:

дошкольное образование и воспитание;

начальная школа (1-4 классы);

основная школа (5-9 классы);

подготовка к ЕГЭ (10-11 классы);

дополнительное образование – инженерные занятия.

Рамиль Гайнуллин: «У ребенка, который предмет изучал сразу на двух языках, уровень мышления выше, и в будущем у него больше возможностей для развития» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Очень полезный ресурс для молодых учителей»

О целях проекта, занятых в его реализации преподавателях рассказал директор татарской гимназии №2 города Казани Рамиль Гайнуллин.

Рамиль Рашитович, у нас дети ЕГЭ сдают на русском языке, будут ли востребованы занятия по школьным предметам, которые идут на татарском языке?

Действительно, поскольку экзамены на русском, готовиться к ним тоже необходимо на русском языке. Но если ребенок учился на татарском, то и профильную математику он легче осваивает на родном языке. В целом, как показывают исследования, у ребенка, который предмет изучал сразу на двух языках, уровень мышления выше, и в будущем у него больше возможностей для развития.

Для примера хочу обратить ваше внимание на уроки по подготовке к ЕГЭ по профильной математике, которые ведет Равиль Ниязович Алишев. Материал подается не как в учебнике, а в максимально понятном и легком для восприятия формате. Равиль Ниязович – учитель с большим опытом, он, еще будучи школьником, проявлял выдающиеся способности по математике и побеждал на всероссийских олимпиадах. Сейчас его ученики сдают ЕГЭ по математике на 90-100 баллов. Это говорит о высоком профессионализме и таланте учителя. Уроки Равиля Ниязовича могут стать методическим пособием для учителей, преподающих на татарском языке. Они могут перенять его формат для подачи материала на своих уроках. Равиль Ниязович вел уроки математики у нас в гимназии, и наши учителя тоже иногда заходили на его уроки, чтобы увидеть его опыт. С Равилем Ниязовичем мы сотрудничали в формате дополнительного образования. Сейчас мы с ним работаем в рамках проекта «Онлайн-школа по-татарски». Сам он преподает в Международной школе Казани.



«Планируют разработать аналогичные ресурсы для чеченского, чувашского, башкирского»

То есть в проекте участвуют учителя не только из вашей гимназии, но и из других школ.

Да, мы привлекаем топовых учителей также и из других учебных заведений. Сегодня довольно сложно найти специалистов, которые на высоком уровне на татарском языке могут преподавать математику из вузовской программы. Нам необходимо собрать имеющуюся у них базу – а ее нет в учебниках – и показать другим учителям, а также передать будущим поколениям.

Подготовка к ЕГЭ – это повторение материалов 7-11 классов. Поэтому данные видеоуроки будут полезны и семикласснику, и тем, кто готовится к экзаменам. Если обратить внимание на комментарии, пишут, что подача очень доступная. Думаю, эти комментарии оставляют учителя. Я выходил на школы в деревнях нашей республики. Отзывы положительные. Учителя в районах пользуются этим ресурсом.

Хочется подчеркнуть, что все уроки – это авторские материалы. Сегодня у нас снято около 400 занятий. С учетом того, что каждый учитель в уроке использует свой собственный опыт, мы можем сказать, что все материалы – уникальные. К урокам прилагаются презентации и планы урока. Их тоже можно использовать в работе. Преимущество этих занятий в том, что их ведет не кто-то с улицы, а учителя, уже доказавшие свой успех. Многие из них успешно подготовили своих учеников к олимпиадам, выпускным экзаменам и достигли высоких результатов. Например, Лилия Кутдусовна Халиуллина – эксперт экзамена по химии, один из сильнейших учителей в республике.

«Лилия Кутдусовна Халиуллина – эксперт экзамена по химии, один из сильнейших учителей в республике» Скриншот видео

Когда я выступал с этим проектом в Свердловской, Челябинской, Самарской, Оренбургской областях, в Башкортостане, то он вызвал большой интерес у учителей, директоров школ. Татарская школа Самары «Яктылык» уже начала использовать этот ресурс.

Недавно у нас побывали делегации из Чечни, Чебоксар, Уфы и ознакомились с опытом создания «Онлайн-школы на татарском». Они планируют разработать аналогичные ресурсы для чеченского, чувашского, башкирского языков.

«Хотелось бы, чтобы ни у кого не возникало сомнений в том, что на татарском языке можно преподавать все школьные предметы»

Как появилась идея создания «Онлайн-школы на татарском»?

Прежде всего, у нас было желание собрать в одном месте и сохранить для будущего наработки, которые мы имеем в настоящее время. К сожалению, накопленное веками наследие нашего народа в сфере образования, науки частично утеряно в связи с двукратной сменой графики, а сохранившиеся в арабской графике источники должным образом не изучены. Но сегодня у нас еще есть специалисты, которые могут преподавать школьные предметы и научные дисциплины на татарском языке. Но будет ли у нас новое поколение таких людей им на смену – еще неизвестно. Существует выражение: «Что попадет в интернет – не исчезнет». Когда я пришел работать в гимназию, появилось желание переложить богатый опыт учителей в видеоформат, архивировать и передать будущим поколениям. Хотелось бы, чтобы и в будущем ни у кого не возникало сомнений в том, что на татарском языке можно преподавать физику, биологию, химию – все школьные предметы.

Представим себе, что выпускник вуза пришел преподавать физику в татарскую школу. Хотя в школе он учился на татарском, но вузовский материал он освоил на русском языке, поэтому вести урок на татарском ему будет сложно. Тут же встает вопрос вспомогательных материалов для учителей – в интернете на русском языке таких пособий много, а на татарском – практически нет. Наш ресурс восполняет этот пробел. Здесь не просто видеоуроки, которые можно самому изучить, взять как пример, но и презентации, планы-конспекты, поэтому он будет очень полезным источником для молодых учителейй.

Летом вы в первую очередь презентовали проект Комиссии по развитию татарского языка при Раисе Республики Татарстан. Республика помогает вам реализовать этот проект?

Да, проект осуществляется при поддержке Комиссии при Раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан. Спасибо комиссии и лично Марату Ахметову. Когда мы предложили Марату Готовичу этот проект, он нам поверил.

Но начинали вы без государственной поддержки?

Да, начинали мы своими силами. Когда выиграли грант, открылось больше возможностей. У нас появилась студия для проведения онлайн-занятий. Мы хотим сотрудничать и с учителями из других школ, главный критерий для нас – интересная, доступная, современная подача материала. Мы можем записать их уроки или выложить на сайте видеоуроки, подготовленные ими самостоятельно. У нас есть возможность пригласить учителя и записать с ним в студии сразу несколько занятий. За эту работу выплачивается гонорар.

«Когда мы предложили Марату Готовичу Ахметову этот проект, он нам поверил» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сейчас наши учителя уже намного лучше чувствуют себя перед камерой»

Видеоуроки на вашем сайте длятся примерно по 10 минут. Сколько времени учитель проводит перед камерой, чтобы получился такой ролик?

Продолжительность уроков на сайте разная – есть и на 40 минут. Но большинство действительно идут примерно по 10 минут. В первое время на съемки одного видеоурока мог уйти час и больше. Но сейчас наши учителя уже намного лучше чувствуют себя перед камерой, приобрели опыт и стали укладываться и в 20 минут. Несомненно, здесь требуется и актерское мастерство. Оно растет с опытом. Участвующие в этом проекте учителя развиваются творчески. Они и сами об этом говорят.

У некоторых уроков просмотров мало. С чем это может быть связано?

Аудитория еще только начала узнавать об «Онлайн-школе на татарском». Пока количество уроков не довели до нынешнего объема, мы не хотели ее продвигать. Только начинаем это делать. Недавно у нас в гостях побывал журналист, ведущий Зульфат Зиннуров. Он тоже не знал об этом проекте. Ознакомился, ему очень понравилось, и решил рассказать о нем своей аудитории. К тому же у нас не стоит задача охватить максимальное количество пользователей, нам интересны те, кто сам в этом ресурсе нуждается, именно таким он будет очень полезен.

На 2024 год у нас был запланирован модуль дошкольного образования, а мы его начали с января этого года. Больше всего просмотров у нас набирает этот модуль. Большинство наших подписчиков в социальных сетях – это родители с детьми дошкольного возраста. Видео, предназначенное для самых маленьких зрителей, смотрят очень много. Также большой интерес вызывают уроки английского языка. Образовательных видео на татарском языке для дошколят, при этом еще и с интересной подачей, в интернете до этого практически не встречалось. Думаю, именно поэтому наши видео хорошо зашли аудитории. Здесь речь идет не об уроках татарского языка, а об образовании на родном языке. Интересные проекты по предмету татарский язык были и до этого.

«К нам заходят из разных областей и республик России»

Кстати, о предмете татарский язык. Уроки татарского языка появятся в вашем ресурсе? Они могут быть особенно интересны татарам в других регионах.

Мы действительно записываем уроки татарского языка. Также у нас в планах есть создание видеоуроков для русскоязычной аудитории, желающей изучить татарский язык.

Вы правы, статистика сайта показывает, что «Онлайн-школа на татарском» интересна нашим соплеменникам в других регионах. К нам заходят из разных областей и республик России, довольно много заходят из Турции, есть также пользователи из Германии, США, Канады.

У нас есть свой канал в Телеграме, после сайта самая большая аудитория там. Почти 1 тыс. подписчиков. Мы там выкладываем все новости, новые видео. Аудитория канала первой видит свежие ролики. Также открыты комментарии, можно оставить отзыв об уроке и поделиться, какие темы они хотели бы видеть. Мы стараемся прислушиваться к такого рода обращениям.

Кроме того, у нас появилось еще одно новое направление – интеллектуальные игры на татарском, которые мы придумываем, разрабатываем сами. Буквально на днях на сайте появился раздел «Игры и приложения», и туда мы будем выкладывать наши игры. Они основаны на играх советских времен, но переделаны в новый современный формат. Учителя татарского языка высоко оценили эффективность этих игр.

«Количество дублей стало меньше»

Интересно узнать мнение самих учителей – участников проекта «Онлайн-школа на татарском». Наше короткое интервью с учительницей математики Алсиной Сабировой состоялось во время школьного перерыва.

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Алсина Халимовна, что сложнее – объяснять материал на видеокамеру или провести обычный урок с детьми?

Конечно, мне работать с детьми проще, потому что ты чувствуешь аудиторию, есть отдача. А тут будто просто стоишь и говоришь сам с собой. Есть еще и такой момент, что ты перед камерой теряешься, не можешь вести себя так же раскованно, свободно, как в обычном классе перед детьми. С технической стороны, при съемке онлайн-уроков приходится переписывать какие-то куски, потому что иногда допускаешь ошибки.

Сколько времени у вас уходит на запись одного урока?

Примерно 45 минут. Когда только начинали, времени уходило еще больше. Но теперь дублей у нас меньше, потому что появляется практика, мы уже не такие неопытные в этом деле.

Этот ресурс как-то помогает вам в вашей работе учителя?

Иногда дети забывают пройденные ранее темы. В таких случаях я прошу их посмотреть видеоуроки. И они повторяют эти темы. Если ребенок по тем или причинам пропустил занятия в школе, то он с помощью этих уроков может пройти тему самостоятельно.

Участие в этом проекте как-то изменило вашу жизнь?

Работы стало больше (смеется). Приходилось давать интервью для телевидения. Мои однокурсники из института пишут, что смотрят эти записи, говорят: «Мы гордимся». Конечно, это приятно.

Автор: Рифат Каюмов, intertat.tatar; перевод с татарского