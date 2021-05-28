Проект о запрете одноразовых товаров из пластика может быть внесен в Госдуму уже осенью

Запрет пластиковой продукции не ударит по предпринимателям, так как правительство будет всячески поддерживать производителей, помогая им перепрофилировать свои производства. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на итоговой пресс-конференции в рамках IX Невского международного экологического конгресса. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее вице-премьер рассказала, что правительство работает над тем, чтобы запретить производство ватных палочек и посуды из пластика.

«Для наших коллег, которые занимаются сегодня в бизнесе производством того самого цветного пластика, пластиковых трубочек, одноразовой пластиковой посуды, будут безусловно предусмотрены в нормативных актах необходимые меры, необходимые сроки для перехода к этому запрету», — сказала Абрамченко.

Она также подчеркнула, что законопроект находится на стадии межведомственного согласования и может быть внесен в Государственную Думу уже осенью этого года.

Президент РФ Владимир Путин в своей приветственной телеграмме для IX Невского международного экологического конгресса подчеркнул важность экологической безопасности и бережного расхода природных ресурсов.

«В России вопросы бережного, рачительного использования природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности, качества жизни людей находятся в числе ключевых государственных приоритетов», — отметил глава государства.

Напомним, на реализацию национального проекта «Экология» в 2021 году будет направлен 1 трлн рублей.