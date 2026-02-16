Проект о Героях России покажут в историческом парке «Россия – Моя история» в Казани

Фото: пресс-служба исторического парка «Россия – Моя история»

Мультимедийная выставка «Знание. Герои» откроется 19 февраля в 12:00 в историческом парке «Россия – Моя история» в Казани. Проект подготовлен Российским обществом «Знание» совместно с Фондом гуманитарных проектов – федеральным оператором сети исторических парков. В течение года экспозицию представят в 24 парках по стране, в Казани она будет работать с 19 февраля по 21 марта.

Проект посвящен героизму участников специальной военной операции, удостоенных звания Героя Российской Федерации.

Руководитель исторического парка «Россия – Моя история» Иван Есин на открытии в Москве отметил, что выставка стала данью мужеству людей, которые внесли вклад в защиту страны. По его словам, важно, что проект увидят не только в столице, но и в разных регионах – от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска и от Махачкалы до Якутска.

Он подчеркнул, что в каждом историческом парке экспозиция будет представлена в течение года, а сам проект будет расширяться и дополняться новыми инсталляциями и историями. Есин также поблагодарил общество «Знание» за инициативу и добавил, что сеть мультимедийных парков представит выставку десяткам тысяч посетителей.

Экспозиция рассказывает о спецоперации через личные истории. В каждом зале установлены интерактивные экраны с цифровыми новеллами, где подробно описаны подвиги солдат и офицеров – Героев России. Посетители смогут познакомиться с историями 33 человек, среди них – Константин Яшин, Александр Малов, Балдан Цыдыпов, Артем Жога, Артур Орлов, Владислав Головин, Виктор Горн, Алексей Калмыков, Максим Михайлов и другие.

Для Татарстана проект имеет особое значение: среди представленных героев есть уроженцы республики – Дамир Гилемханов, Дамир Исламов и Иван Жарский. С Казанью также связаны годы учебы Андрея Митяшина и Артура Орлова. Их биографии стали частью общего разговора о службе и ответственности.

Выставка выполнена в цифровом формате: визуальные истории и документальные материалы из зоны спецоперации позволяют глубже понять обстоятельства и масштаб событий.

Экспозиция в Казани будет открыта с 19 февраля по 21 марта 2026 года. Часы работы – с 10:00 до 19:00, понедельник выходной. Вход свободный.