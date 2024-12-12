Проект «Новые горизонты: служим вместе» привлек в РТ более тысячи молодых людей

Встреча в Чистополе

Организаторы проекта «Новые горизонты: служим вместе»

Завершился проект «Новые горизонты: служим вместе», в рамках которого более тысячи молодых татарстанцев смогли встретиться с государственными служащими и узнать об их работе. Такие диалоги состоялись в четырех городах республики: Чистополе, Елабуге, Буинске и Нижнекамске. Инициатива реализуется в рамках федеральной программы Росмолодежи «Регион для молодых» федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи» национального проекта «Образование», сообщают ее организаторы.

Спикерами стали успешные госслужащие и предприниматели, работающие с государственными проектами: заместители министров, генеральные директора компаний, бизнес-тренеры, депутаты и другие. Они поделились историями успеха, карьерным опытом и вызовами, с которыми им довелось столкнуться на пути к достижению своих целей.

Встреча в Чистополе Фото: Организаторы проекта «Новые горизонты: служим вместе»

Например, заместитель министра по делам молодежи РТ Денис Лулаков, начал свою карьеру на государственной службе с поста главы поселка городского типа Васильево. Чуть позже его перевели в исполком Зеленодольского района РТ. Он работал в Управлении культуры, был заместителем руководителя исполнительного комитета, курировал социальный блок.

«В Минмолодежи Татарстана я курирую экономический блок, веду работу с муниципалитетами, мы с коллегами формируем программы строительства молодежных объектов и другие. Благодаря тому, что в Зеленодольском районе удалось поработать на разных направлениях, я понимаю ситуацию „на земле”. Этот опыт помогает мне и сегодня», — заметил замминистра.

Встреча в Буинске Фото: Организаторы проекта «Новые горизонты: служим вместе»

«Обратную связь получила исключительно положительную. Ребята подходили, делились отзывами, вдохновились развивать навыки, ставить цели и достигать их. Особенно были активны лидеры молодежных движений Буинска и Нижнекамска. Да, активная молодежь заинтересована сделать вклад в улучшение страны, городов, где они живут, и хотят сделать Россию лучше», — выразила уверенность спикер по направлению «Софт-скиллс», бизнес-тренер, входящая в соответствующий топ-50 бизнес-блогер Татарстана, предприниматель и многодетная мама Василя Салихова.

Участвующих в проекте молодых людей ждали практические занятия, включая мастер-классы и интерактивные упражнения, направленные на развитие навыков лидерства, эффективной коммуникации и командной работы. Участники получили уникальную возможность развить необходимые навыки для успешной интеграции в профессиональную среду, убеждены организаторы.

Встреча в Буинске Фото: Организаторы проекта «Новые горизонты: служим вместе»

«Молодежь — драйвер территории. Вы вырастите и будете здесь жить и развиваться. Какими вы будете, как вы будете мыслить, поступать, и насколько вам будет небезразлично то, что происходит и с людьми, и с животными, и с природой, и с экологией, и так далее — будет решающим фактором в каком государстве мы будем жить дальше», — отметила руководитель арт-резиденции «Реактор», арт-директор казанского ДК Химиков Кадрия Бугрова.

Некоторые из участников проекта выходили с инициативами по реализации собственных идей в районах. Это, в частности, медиашкола и молодежный форум «ТатУспех. Успешные люди Татарстана» от молодежи из Буинска, школа по ведению социальных сетей в Нижнекамске, курсы по ораторскому мастерству и развитию личного бренда в Елабуге и организация встреч с детским психологом.

Встреча в Буинске Фото: Организаторы проекта «Новые горизонты: служим вместе»

«Безусловно, я планирую связать свою жизнь с госслужбой. Этот проект, уверен, поможет мне в этом. Я бы хотел работать с молодежью нашей республики, заниматься грантовыми конкурсами и различными другими проектами», — признался один из нижнекамских участников проекта — Арсений Яковлев.

Проект реализуется Ресурсным центром поддержки творческих инициатив молодежи РТ при поддержке Минмолодежи Татарстана.