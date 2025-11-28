Проект «Наши герои» победил в республиканском конкурсе «Патриот России»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Проект «Наши герои» творческого коллектива «Татмедиа-видео» стал победителем республиканского конкурса «Патриот России» на лучшее освещение в средствах массовой информации темы патриотического воспитания.

Диплом команде проекта сегодня вручил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Наши герои» – это серия созданных с помощью нейросетей анимационных видеороликов об уроженцах Татарстана, ставших Героями России в ходе специальной военной операции. Каждому из героев посвящен отдельный ролик.

Всего проект состоит из 16 серий. В них рассказаны истории 16 Героев России: Дамира Исламова, Дамира Гилемханова, Андрея Соколовского, Олега Сорокина, Станислава Большакова, Алексея Копунова, Сергея Чебнева, Владимира Козина, Ивана Додосова, Александра Лапина, Расима Баксикова, Ивана Жарского, Айнура Сафиуллина, Михаила Марцева, Рамиля Ибатуллина и Раиля Габдрахманова.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Посмотреть весь цикл роликов можно на видеохостинге «VK Видео», уточнили в АО «Татмедиа».

Скриншоты предоставлены АО «Татмедиа».