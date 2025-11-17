Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представил новый видеоклип к Международному дню студента

Фото: пресс-служба проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ

Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представил новый видеоклип из масштабной серии «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья». В Международный день студента звучит особый музыкальный символ единства и радости – песня «Вместе весело шагать».

Видеоролик продолжает основную идею проекта: показать через мелодию и кадр единство и многогранность нашей страны. В новом звучании композиция остается близкой и для тех, кто пел ее в пионерских лагерях, и для нынешних студентов. Видеоролик обещает стать самым динамичным и жизнеутверждающим в серии музыкальных произведений проекта.

В новой аранжировке песня играет современными ритмами: энергичные ударные, ксилофон и хор создают драйв, близкий студентам, сохраняя при этом «детскую интонацию». В клипе звучит уникальный инструмент – двухгрифовая укулеле. Кульминацией видеоролика стал рэп-куплет, сочиненный и исполненный детьми из Татарстана.

Клип снимался в местах, где бьется пульс молодежной жизни Приволжья. В кадре уютные улочки, оживленные площади и даже скульптура всем известного «Дяди Степы» в Самаре – персонаж, словно добрый страж, охраняет детство и мечты.

Особым участником нового видеоклипа стал Ансамбль незрячих музыкантов «НеЗаМи» из Татарстана – победители музыкального направления Всероссийского инклюзивного студенческого фестиваля #ЗАОДНО в 2024 году, который ежегодно проводится Тимуром Ведерниковым совместно с РГУ СоцТех при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

«Ансамбль "НеЗаМи" образовался в новогоднюю ночь 2013 года. Жизнь и творчество музыкантов ансамбля – это свидетельство упорства, веры в себя и безграничной любви к музыке. Участие в проекте #МУЗЫКАВМЕСТЕ стало новой страницей в творческой биографии нашего коллектива и мощным толчком для дальнейшего развития», – отметил художественный руководитель Дмитрий Бикчентаев.

Также в съемках ролика приняли участие другие юные музыканты и известные молодежные коллективы со всего Приволжского федерального округа:

Детский хор «НОВЫЕ ИМЕНА» – художественный руководитель Марина Туркина ;

; Ансамбль МВД «Талисман» – руководитель майор внутренней службы Андрей Николаев ;

; Барабанное шоу «Ветер Фанга» – руководитель Юрий Павлов ;

; Казанская детская филармония – руководитель Чулпан Закирова ;

; Образцовый хор мальчиков «Маленький принц» – руководитель Людмила Герасимова.

В проекте #МУЗЫКАВМЕСТЕ клип «Вместе весело шагать» стал четвертой главой музыкального путешествия по Приволжскому федеральному округу.

Новый видеоролик будет доступен на страницах проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ, в том числе в официальной группе в «ВКонтакте», на сайте полномочного представителя Президента РФ в ПФО, а также трансляция клипа пройдет на региональных телевизионных каналах.

Масштабная серия видеороликов «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья» – это семь клипов, отражающих красоту и богатство Приволжского федерального округа. Клипы «Течет река Волга», «Гляжу в озера синие» и «Как молоды мы были» уже доступны к просмотру на площадках #МУЗЫКАВМЕСТЕ.

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО и проекта «ДНК России».