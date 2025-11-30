Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представил клип «Наш сосед» с участием музыкантов ВИА «Волга-Волга»

Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ снял новый видеоролик в рамках серии «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья» на песню «Наш сосед». Участие в съемках приняли музыканты казанского коллектива «Волга-Волга», сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Знакомая композиция обрела новое звучание: ручная гармоника и домра ведут диалог с кларнетом, а бойкие ритмы соединены с русским народным пением. Многоголосие, протяжные распевы и особая манера исполнения призваны создать ощущение теплоты и задушевности. Мелодию поддерживает танец, наполняющий ролик драйвом и энергией.

Съемки клипа проходили в живописных и знаковых локациях Приволжского федерального округа. В Йошкар-Оле кадры сняты на набережной Брюгге и в Архангельской слободе – местах, где подражающая европейской архитектура сочетается с провинциальным уютом. Оренбург представлен двумя контрастными образами: строгим памятником Будильнику и романтичной набережной. Самара присутствует кадрами с Ленинградской улицы у Белотурки, со стелой «Ладья» и со скульптурой «Самарский козел», добавляющей юмора и местного колорита.

В съемках приняли участие как признанные мастера сцены, так и начинающие артисты. Среди первых был легендарный ВИА «Волга-Волга» из Казани.

«Мы давно мечтали принять участие в проекте #МУЗЫКАВМЕСТЕ и очень рады этой возможности! Песня "Наш сосед", на которой мы выросли, связана с теплыми детскими воспоминаниями. Было здорово исполнить ее в фирменном, немного хулиганском стиле "Волги-Волги". Знаем, что в съемках участвовали множество талантливых артистов и музыкантов из 14 регионов Приволжья. С нетерпением ждем результата», – заметил Антон Салакаев, художественный руководитель и солист ВИА «Волга-Волга».

В съемках видеоролика также приняли участие: Альберт Мусинский – советский и российский музыкант, народный артист Республики Марий Эл; Александр Бардин – заслуженный артист Республики Мордовия; заслуженный коллектив народного творчества – фольклорный ансамбль «Слобода» из Кировской области под руководством Владимира и Ирины Холманских.

Всего проект «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья объединил более 400 артистов со всего Приволжского федерального округа.

Клип «Наш сосед» – пятый видеоролик проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ в рамках серии «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья». Ранее были представлены клипы на песни «Течет река Волга», «Гляжу в озера синие», «Как молоды мы были» и «Вместе весело шагать». Всего предполагается выпустить семь музыкальных историй.

Как и предыдущие ролики, клип «Наш сосед» будет доступен на всех страницах проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ, в том числе в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте», на сайте полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова – pfo.gov.ru. Кроме того, его покажут на региональных телевизионных каналах.

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе и проекта «ДНК России».