Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представил клип на песню «Матушка-Земля» на семи языках ПФО

Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ снял заключительный видеоролик серии «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья» на песню «Матушка-Земля». Композиция прозвучала на языках семи народов Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

В этом произведении друг с другом соединены старинная мелодика и современная аранжировка. Куплеты исполнены на марийском, чувашском, мордовском, татарском, русском, башкирском и удмуртском языках, отмечают в пресс-службе.

В клипе артисты одеты в традиционные костюмы, использованы старинные обрядовые мотивы, звучат редкие музыкальные инструменты – от марийской волынки и гармони до билофона. В ансамбле с ними гитара, саксофон и бас-балалайка создают необычное, но гармоничное сочетание.

Съемки ролика прошли в знаковых и живописных локациях Приволжского федерального округа. Это Воскресенская набережная и Гоголевский мост в Йошкар-Оле, мемориал «Героям фронта и тыла» и Ротонда в Перми, площадь Тысячелетия и парк «Черное озеро» в Казани, старинные улочки Троицкого переулка в Ульяновске и многих других.

Всего в создании масштабной серии «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья» были задействованы свыше 400 артистов. Песню «Матушка-Земля» спели как начинающие исполнители, так и известные мастера сцены. Среди последних были:

– Денис Шаблий (Шып Лий) – актер, режиссер, рэп-исполнитель, продюсер, сценарист и монтажер, Йошкар-Ола;

– Чайный & Группа Покровский, Нижний Новгород;

– заслуженный коллектив народного творчества РФ – фольклорный ансамбль «Прялица» (руководитель Наталья Кулькова), Нижний Новгород;

– ансамбль «Воскресение» (руководитель Ирина Кулева), Пермь.

«Для меня было огромным удовольствием поработать в ПФО. Это один из самых многонациональных округов. Именно это нам хотелось показать в песне «Матушка-Земля», которая поется на семи языках! А какое разнообразие голосов и инструментов в «Матушке-Земле»! Отдельный сюрприз – рэп от марийского исполнителя Шып Лия», – отметил российский музыкант-мультиинструменталист, певец, композитор, аранжировщик, продюсер, руководитель проекта «МУЗЫКАВМЕСТЕ», заслуженный артист Ингушетии Тимур Ведерников.

«Каждый регион – это кладезь талантов! Удивительных и прекрасных людей. Получился такой яркий и очень позитивный портрет Приволжья, да и в целом, России. России, которую невозможно не любить!» – подчеркнул руководитель проекта.

«Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья» – это результат шестимесячной работы команды #МУЗЫКАВМЕСТЕ. За это время съемочная группа посетила все 14 регионов Приволжья и сняла семь видеоклипов. Каждый эпизод стал слиянием времен и пространства, где традиционные мелодии обретают современную обработку, а просторы Приволжья выступают выразительным фоном для музыки.

В рамках проекта «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья» сняты видеоролики «Течет река Волга», «Гляжу в озера синие», «Как молоды мы были», «Вместе весело шагать», «Наш сосед», «Так случилось – мужчины ушли» и «Матушка-Земля».

Все клипы доступны на страницах проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ, в том числе в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте», и на сайте полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова – pfo.gov.ru. Кроме того, новый клип покажут на региональных телевизионных каналах.

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе и проекта «ДНК России».

Инициативу широко обсуждали в масс-медиа и социальных сетях. Проекту посвящено почти 80 тыс. публикаций, а клипы набрали свыше 14 млн просмотров. Получено почти 400 тыс. откликов – от слов благодарности до историй о том, как музыка объединяет, отмечают авторы проекта.