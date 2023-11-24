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Проект «Моя карьера с „Единой Россией“» представили на форуме молодых специалистов
Презентация проекта «Моя карьера с „Единой Россией“» состоялась на 10-м форуме «Молодой специалист — строитель будущего», проходящего в МВЦ «Казань Экспо».
«Проект призван помочь молодежи в вопросах трудоустройства. Он является частью большого направления народной программы партии, посвященного труду. Цель — создать условия, при которых каждый человек может лучшим образом реализовать свои знания, таланты и способности. Отдельными задачами являются содействие в трудоустройстве вынужденным переселенцам с территории Украины и из новых субъектов России, участникам СВО и членам их семей, женская занятость», — поделилась заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Клара Тазетдинова.
Координатор проекта Ольга Павлова отметила, что в рамках «Моей карьеры с „Единой Россией“» проходят профессиональные туры, ярмарки вакансий и инженерные мероприятия. Посещая их, молодые люди смогут понять, какие профессии и направления подготовки имеют большой спрос на предприятиях.
«Мы стремимся увеличить производство и укрепить экономику, чтобы обеспечить достойные рабочие места для молодежи, которая осознанно готовится к выбранной профессии. Этот форум — отличная возможность для молодежи встретиться с работодателями, участвовать в круглых столах и мастер-классах, а также посетить стройплощадки города. А самые активные участники получат возможность прохождения стажировки и практики у работодателей», — подчеркнула она.
По мнению Павловой, такие профориентационные проекты и форумы необходимы для того, чтобы подготовить молодежь к будущему и обеспечить рост экономики страны.
«Уверена, что эти инициативы способствуют профессиональному развитию молодежи и помогут им достичь успеха в выбранных сферах деятельности. Форум призван создать квалифицированный кадровый резерв для строительной отрасли, а также повысить престиж строительства, ЖКХ и промышленного производства. Это стратегически важная задача, которую мы решаем совместно с Министерством труда и занятости», — добавила координатор проекта.
Казань стала десятым городом, в котором Минстрой России проводит форум «Молодой специалист — строитель будущего». До столицы РТ подобные мероприятия прошли в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке, Магадане, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Тюмени и Астрахани.
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