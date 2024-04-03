Проект многофункционального центра по ул.Межлаука в Казани прошел экспертизу

В Казани одобрен проект строительства многофункционального центра по улице Межлаука. Оценка проектной документации и результатов инженерных изысканий опубликована в Едином госреестре заключений.

Техническим заказчиком проекта является ООО «Аван-Девелопмент», застройщиком — ООО «Нереида».

Согласно реестру, в центре разместятся магазины, объекты общепита и гостиничного обслуживания.

Новый объект будет находиться в здании под номером 26/2. Так как рядом расположены два объекта культурного наследия, была проведена историко-культурная экспертиза, которая оценивала влияние стройки на памятники архитектуры. Это здание цеха ткацкой фабрики Шогиной и Общественная молельня Поморского Согласия (№28 по улице Межлаука).

В документации указано, что многофункциональный центр будет состоять из девяти секций высотой от одного до трех этажей. Жилые гостичниные номера расположатся в секциях №1, 2, 3, 4 и 9. На первых этажах в секциях 3 и 4 предусмотрены помещения общепита со свободной планировкой, а 5-я — будет полностью отдана под объект общественного питания со свободной планировкой.

Секция №6 является переходом между 1-й и 2-й, в 7-й расположится ресепшен, а на кровле — терраса объекта общепита.

Под последним оставшимся номером (8) значится входная арка с эксплуатируемой кровлей.

Проанализировав проект, эксперт вынес заключение, что строительно-монтажные работы не нанесут ущерб расположенным рядом объектам культурного наследия, проект признан допустимым к реализации.