Проект «Многодетная Россия» сосредоточится на практической помощи семьям

Всероссийский проект «Многодетная Россия» начинает 2026 год с масштабной программы мероприятий, направленных на укрепление института семьи и развитие комфортной среды для многодетных родителей. По словам организаторов, инициатива объединит семьи, региональные власти и бизнес в поиске работающих решений поддержки родителей с детьми.

В новом сезоне акцент сделан на практических мерах, которые помогают решать повседневные задачи многодетных семей. Организаторы планируют собрать и систематизировать успешные региональные практики, чтобы затем распространять их по всей стране как готовые решения. Центральным событием станет Форум многодетных семей, который пройдет в Москве в июле 2026 года.

Руководитель проекта «Многодетная Россия», руководитель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы», лауреат государственной премии РФ Наталья Карпович отметила, что проект представляет собой не просто набор мероприятий, а последовательный маршрут поддержки семей.

По ее словам, задача заключается в том, чтобы собирать лучшие социальные практики из регионов, усиливать их и возвращать обратно уже в виде готовых инструментов поддержки.

Программа сезона включает несколько направлений. В конкурсе «Семейный навигатор» регионы представят свои практики поддержки многодетных семей, а лучшие из них войдут в единый электронный каталог. В рамках онлайн-акции «Семь добрых слов» семьи сформируют своеобразный «словарь доброты».

Отдельное направление связано с бизнесом – мониторинг «Бизнес навстречу семье» позволит оценить эффективность корпоративных мер поддержки родителей с детьми.

Творческая часть программы представлена конкурсом «Русский стиль», где семьи покажут свою идентичность через моду и эстетику. Спортивный проект «Здоровая семья – сильная Россия» будет проходить с февраля по октябрь и направлен на продвижение регулярной физической активности в семьях. Завершит сезон конкурс «Я МАМА», приуроченный ко Дню матери: прием работ пройдет с 1 мая по 30 сентября, а итоги подведут в ноябре.

Участие во всех конкурсах и акциях организовано в онлайн-формате, а ключевые очные мероприятия пройдут в Москве. Информация о регистрации, сроках и правилах участия размещается на официальных ресурсах проекта.

Организация подобных мероприятий соответствует целям национального проекта «Семья».