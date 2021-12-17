Проект Минздрава Татарстана «Виртуальный консилиум» победил во всероссийском конкурсе

Стали известны результаты всероссийского отбора лучших практик в сфере здравоохранения. Проект «Виртуальный консилиум», который был запущен и успешно работает в ковидных госпиталях Татарстана, стал победителем этого конкурса. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

Всего на конкурс было представлено 300 заявок из 70 регионов России, 21 проект вышел в финал. Жюри во главе с ректором высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбековой отобрали 13 лучших практик в трех номинациях.

Татарстанский проект победил в номинации «Стационарная медицинская помощь».

«Виртуальный консилиум Covid-19» – платформа, на которой в процессе консилиумов определяется тактика лечения больного коронавирусной инфекцией и при необходимости назначаются ему препараты генно-инженерной биологической терапии.

ИТ-платформа разработана компанией-резидентом Иннополиса. За октябрь и ноябрь 2021 года на платформе было проведено более 4,5 тысяч консультаций, которые обеспечили пациентам временных инфекционных госпиталей Татарстана качественную медицинскую помощь.