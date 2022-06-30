Проект «Ментальное здоровье» презентуют помощнику полпреда Президента России

Окружной общественный проект «Ментальное здоровье» представят сегодня помощнику полпреда Президента РФ в Приволжском округе Владимиру Колчину. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан.

«В ходе рабочего визита участники посетят в рамках проекта “Ментальное здоровье” следующие организации: детская поликлиника “Азино”, отделение восстановительного лечения и развития ДРКБ», - говорится в сообщении.

Делегация также посетит ряд реабилитационных центров и учебных заведений, участвующих в проекте.

Проект «Ментальное здоровье» в Татарстане был инициирован Уполномоченным по правам ребенка в РТ Ириной Волынец. Он направлен на помощь людям, имеющим расстройства аутистического спектра и другие ментальные формы инвалидности. Данный проект поддержан Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.