Проект «Мать Героя», фотовыставки и концерты организуют в Бугульме ко Дню матери

В Бугульминском муниципальном районе на этой неделе пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню матери. Об этом сообщила сегодня на деловом понедельнике замруководителя исполкома Ольга Плеханова.

«День матери — это теплый, семейный праздник. К празднику мы подготовили большую программу, чтобы подзарядить бугульминских мам положительными эмоциями и напомнить о важности заботы о себе, а их близким помочь выразить благодарность, которую они иногда забывают показывать», — рассказала Ольга Плеханова.

В преддверии Дня матери общественная организация «Женсовет Бугульминского муниципального района» присоединилась к общероссийскому проекту «Мать Героя», в рамках которого члены Женсовета организовали и провели фотосессию с мамами сыновей, погибших во время проведения специальной военной операции.

В выразительных портретах — разные женские судьбы, но одно большое общее — они матери Героев своей малой родины и большой России. Проект будет представлен бугульминцам во Дворце молодежи города 24 ноября.

В день праздника в Доме техники состоится концерт-фестиваль творческих мам «Мама — главный наставник», приуроченный к Году педагога и наставника. В фестивале примут участие 25 творческих мам разного возраста и профессий. Будут показаны фото- и видеовизитки, участницы продемонстрируют свое творчество. Здесь же организуют фотовыставку работ фотографа Натальи Сидоровой «Счастье видеть свою маму счастливой».

В музее Ярослава Гашека запланировано мероприятие об истории праздника, а также мастер-класс по созданию открытки в технике скрапбукинга.

В сельских клубах пройдет порядка 25 мероприятий — мастер-классы, литературно-музыкальный вечер, конкурсы рисунков и фотовыставки, вечер отдыха, поздравительные акции, концертные программы с поздравлениями всех мам. Для милых женщин выступят артисты художественной самодеятельности и участники клубных формирований разных возрастов.

Учащиеся бугульминской детской школы искусств готовят праздничный концерт — «Милой маме посвящаю». Праздничную программу «Әниләргә мәдхия» представят в центре татарской культуры. В библиотеках города и района пройдут литературно-музыкальные вечера.

Ранее на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО президент России Владимир Путин отметил:

«<...> это не какой-то пафосный шумный праздник, но всё-таки день, который наполнен особым, очень добрым содержанием и подчеркивает присущее всем народам нашей страны отношение к маме — уважение, почитание, преклонение».