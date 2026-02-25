Проект «Мархамат кулы»: в России создают систему исламского социального служения

Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир» представила новую модель социального служения, основанную на традиционных исламских ценностях. Инициатива «Мархамат кулы» («Рука милосердия») призвана соединить профессиональный уход с нравственной основой.

Проект реализуется в партнерстве с фондом «Ярдам-Помощь», Российским исламским институтом и Духовным управлением мусульман Татарстана. Его цель — подготовка специалистов по долгосрочному уходу, которые сочетают медицинские навыки с духовно-нравственным подходом к помощи пожилым, инвалидам и всем нуждающимся.

Заместитель председателя Группы стратегического видения, помощник Раиса Татарстана Марат Гатин отметил, что проект стал живым примером воплощения духовных ценностей в востребованные социальные практики. По его словам, инициатива вносит вклад в решение общенациональных задач, а её авторы открыты к международному партнёрству.

Особое внимание уделяется поддержке участников специальной военной операции. Для них предусмотрена комплексная духовно-психологическая помощь, направленная на ресоциализацию и гармонизацию внутреннего состояния.

За два года обучение по 60-часовому курсу «Социальное служение в исламе» прошли более 180 специалистов. География проекта расширилась от Казани и Альметьевска до Ижевска и Ульяновска. В связи с запросами из других регионов разрабатывается онлайн-платформа для тиражирования опыта. Также готовится специальный модуль для детей, призванный с ранних лет воспитывать уважение к старшим.

Финансирование проекта строится на благотворительных пожертвованиях, что позволяет оказывать помощь малоимущим семьям. Инициатива уже получила признание на международном Форуме мира в Джакарте.

Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир» создана в 2006 году по инициативе Президента России Владимира Путина. Её основателями стали Евгений Примаков и первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев. С 2014 года Группу возглавляет Раис РТ Рустам Минниханов.