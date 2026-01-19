Проект «Лед надежды» в РТ помогает детям участников СВО осваивать фигурное катание

В Татарстане продолжается реализация проекта «Лед надежды», созданного Комитетом семей воинов Отечества (КСВО) РТ. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

За два месяца работы участники программы, дети из семей участников СВО и ветеранов других локальных конфликтов, показали заметный прогресс в технике фигурного катания и укреплении физической подготовки. В частности, у ребят улучшилась гибкость, выравнивается осанка, а растяжка и элементы базового катания стали выполняться увереннее.

Руководитель КСВО Татарстана и автор проекта Ангелина Галимова отметила, что за время занятий дети не только совершенствуют спортивные навыки, но и обретают уверенность в себе и доверие к команде. Она подчеркнула, что основной задачей января является закрепление основ и плавный переход к более сложным элементам, которые станут базой для будущей соревновательной программы.

Благодаря тренерам клуба фигурного катания «Матур» за время занятий у детей заметно улучшилась гибкость: растяжка спины стала глубже, продольный шпагат приблизился к полу, а расстояние сократилось с 15–20 см до 5–7 см. Также увеличилась амплитуда поперечного шпагата, улучшилась выворотность стоп, что облегчает выполнение перебежек, а осанка при скольжении стала более устойчивой благодаря растяжке грудных мышц.

Участники готовятся к освоению прыжков, начиная с подготовительных упражнений и изучения тройных шагов и вальсового шага.

«Во втором блоке мы изучаем новые ключевые элементы: прыжки начинаются подготовительными упражнениями – изучение наружных и внутренних троек, вальсовый шаг; намечены прыжки тулуп, сальхов и перекидной. Это те вершины, к которым наши спортсмены будут постепенно подходить, шаг за шагом, под чутким вниманием тренеров и поддержкой друг друга», – рассказала главный тренер проекта и клуба Диана Рахматуллина

Также в проекте ведется работа над будущей соревновательной программой: подбирается музыка, наносится разметка основных точек, а уже освоенные элементы соединяются в единую композицию. Цель на январь – создать прочную техническую базу для прыжков и вращений и сформировать у детей ощущение целостности программы, чтобы каждый элемент гармонично вписывался в общий ритм.

Организаторы сообщают, что присоединиться к проекту «Лед надежды» можно в этом сезоне. Для участия необходимо написать на электронную почту obr16@z-ksvo.ru сообщение с пометкой «Хотим в проект «Лед надежды» и указанием ФИО мамы и контактного телефона.