Проект «Культура для школьников» запустит акцию о наследии Владимира Даля

Всероссийская акция «Великое наследие Владимира Даля» пройдет с 22 мая по 30 июня 2026 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». Она приурочена к 225-летию со дня рождения русского писателя и этнографа.

Статс-секретарь – заместитель министра культуры России Жанна Алексеева отметила, что Владимир Даль сумел показать русский язык не только как средство общения, но и как живую память народа. По ее словам, писатель не просто создал словарь, а собрал в нем богатство языка, включающее около 200 тысяч слов и 30 тысяч пословиц.

Она также подчеркнула, что одна из задач проекта – сохранить это наследие и заинтересовать им подрастающее поколение. По мнению Алексеевой, участие в акции позволит школьникам почувствовать себя продолжателями дела выдающегося писателя и этнографа.

Школьники из разных регионов России смогут принять участие в творческом соревновании и проявить себя в нескольких номинациях.

В номинации «Диалектные слова» участникам предстоит записать видеоролик с рассказом о случае из своей жизни, используя диалектизмы из словаря Владимира Даля.

Номинация «Чтение по ролям с наставником» предполагает чтение одной из сказок Даля вместе с учителем, библиотекарем или другим наставником.

В категории «Чтение по ролям семьей» школьникам предлагают прочитать сказку писателя вместе с родителями или родственниками.

В номинации «Головоломка» участники смогут придумать ребус, шараду или другую интеллектуальную задачу, связанную с русскими пословицами и поговорками, опубликованными в словаре Даля.

Еще одно направление – «Мир сказок Даля», где школьникам предстоит подготовить театральную постановку по произведениям автора.

Для участия необходимо подготовить работу в одной или нескольких номинациях и подать заявку на портале «Культурадляшкольников.РФ» в период с 22 мая по 30 июня 2026 года.

По итогам акции эксперты выберут 100 лучших работ. Их опубликуют на сайте проекта, а результаты конкурса станут известны 4 августа 2026 года в разделе «Новости».