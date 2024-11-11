Проект «Красные ворота/Против течения» соберет в Казани работы 120 художников России

В галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО Татарстана на территории Казанского Кремля, 14 ноября откроется большая сборная выставка «Красные ворота/Против течения». Проект-конкурс представит работы 120 художников из 25 регионов России, в том числе творения 27 авторов из республики.

«Выставка расположится в залах третьего этажа, временно сместив постоянную экспозицию произведений Баки Урманче и проект “Урман”. В числе татарстанских художников, чьи работы вошли в восьмую межрегиональную выставку-конкурс “Красные ворота/Против течения”, например, мэтр, обладатель премии Тукая 2022 года Анатолий Егоров, казанский художник-архитектор Александр Лопаткин, художник-наивист Альфрид Шаймарданов, молодые художницы Екатерина Васильева, Регина Маврина, а также дочь и отец Полина и Валерий Илюшкины, Марина и Ильгизар Самакаевы», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО Татарстана.

Фото предоставлено Музеем ИЗО Татарстана

В списке участников выставки от Татарстана также Ирик Мусин, Лана Мусина-Медвецкая, Лейла Фаизова, Андрей Соколов, Анна Федорова, Любовь Магина, Лада Аюпова, Александр Новиков, Шамиль Мутигуллин, Станислава Кудряшова, Ирина Антонова, Александр Артамонов, Екатерина Аброськина, Ринат Ахметов, Илшат Аскаров, Вера Карасева, Ольга Сушкова, Сергей Царев.

Всего будут представлены 150 работ. Помимо художников из Татарстана, свои произведения на выставку-конкурс номинировали творцы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Ижевска, Чебоксар, Уфы, Саратова, Саранска, Самары и Тольятти.

Межрегиональная академическая выставка-конкурс «Красные ворота/Против течения» проводится уже в восьмой раз. Инициатор и руководитель проекта – вице-президент Российской академии художеств, председатель Поволжского отделения РАХ, президент Творческого союза художников России Константин Худяков.

Первыми сборный портрет эпохи от участников проекта увидели посетители Галереи искусств Зураба Церетели Российской академии художеств. Здесь выставку презентовали в июле. В сентябре ее показали в Саратове, а в октябре в Саранске и Тольятти.

Фото предоставлено Музеем ИЗО Татарстана

В Казани выставку можно будет посетить до 30 ноября. Благодаря проекту его организаторы планируют создать арт-энциклопедию современного изобразительного искусства. В основе идеи лежит методика европейского просветителя XVII века Яна Амоса Коменского и его труд «Мир чувственных вещей в картинках» 1658 года.

В нынешнем году векторами для конкурсных работ художников стали 10 актуальных тем-объектов из седьмого блока «Списка Коменского»: Грехи, Добродетели, Звук, Театр, Излишества и чудачества, Провокация, Призраки и неопознанные объекты, Агрессия, Вандализм, Терроризм.

Организаторы рассмотрели более 5 тыс. заявок от 2 тыс. художников: авторы представили живопись, графику, скульптуру, цифровое искусство и фотографии. В арт-энциклопедию эксперты отобрали более тысячи работ.

На открытии передвижной выставки «Красные ворота/Против течения» в Саратове, Саранске и Казани традиционно проходит награждение лауреатов именных премий. В этом году определены 12 финалистов: 4 лауреата премии имени Петрова-Водкина, 4 лауреата премий имени Сычкова, 4 лауреата премий имени Фешина.

Фото предоставлено Музеем ИЗО Татарстана

«На премию имени Фешина выдвинуты казанские художники Ильгизар Самакаев, Ринат Ахметов, Регина Маврина и Наталья Литосова из Ставрополя. Размер премии держится в секрете», – пояснили информагентству в пресс-службе Музея ИЗО Татарстана.

Итоги межрегионального проекта будут подведены в декабре в Москве. Тогда же состоится презентация 6-го тома арт-энциклопедии «Против течения» и будут объявлены 10 новых тем из «Списка Коменского» на 2026 год.