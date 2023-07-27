Проект корреспондента «Миллиард.Татар» победил в конкурсе «Уз телем»

В Казани подвели итоги конкурса проектов «Уз телем», направленный на поддержку инициатив активных граждан Татарстана, связанных с популяризацией и сохранением татарской культуры. Среди победителей был и корреспондент «Миллиард.Татар» Ильгизар Вахитов. Он получил грант на реализацию своей идеи от мэрии Казани.

Ильгизар Вахитов представил жюри проект открыток «Казан Урамнары» («Улицы Казани»). На них изображены известные татарские деятели, которые в шуточной манере комментируют достопримечательности своей улицы. «На оборотной стороне открытки рассказывается история героя и подробности об изображённой достопримечательности, а также контекст шутки, поскольку для туристов или людей мало знакомых с татарской культурой, она может быть не ясна», — поделился Вахитов. Всего планируется подготовить 12 открыток. На защите он даже представил одну готовую открытку. Она была посвящена улице Альфреда Халикова, названную в честь известного археолога.

Также был представлен проект стикеров с национальными героями и казанскими котами. «В стикерпаке наши герои говорят более актуальными фразами, которые можно использовать для переписки», — заявил Вахитов.

Также среди победителей конкурса «Уз телем» — этно-фолк ансамбль татарской музыки «Зэкария», серия комиксов «Татар кызы», графическая новелла «Нэжип», книга по финансовой грамотности для детей на татарском «Акча иле», квест-променад «Сихри Казаным!», мобильное приложение для изучения татарского языка и проект «САФ әдәбият».