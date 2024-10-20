Проект консульского центра КНР в Казани прошел экспертизу

Проект строительства консульского центра Китайской Народной Республики в Казани прошел историко-культурную экспертизу. Ее результатами поделился Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Эксперт подтвердил, что строительство здания не нанесет вреда объектам культурного наследия по улице Подлужной, 49 : «Главное здание», «Флигель», «Службы». Все они объединены общим названием «Усадьба городская» и были построены в первой половине XIX века.

Подготовительные работы по проекту предусматривают устройство временного ограждения с установкой ворот, временных бытовок, стенда пожарной защиты, временного освещения, паспорта объекта на въезде, прокладку временных дорог и другие работы. В том числе будут обозначены границы опасных зон, указаны безопасные проходы и проезды.

В рамках основного этапа планируются строительные работы, прокладка инженерных сетей, монтаж технологического оборудования, отделочные работы и благоустройство территории.