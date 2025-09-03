Проект «Конструктивный диалог» рассказал о гибридных и информационных формах экстремизма

Фото: пресс-служба проекта «Конструктивный диалог»

В День солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября, на видеоплатформе «ВКонтакте» вышел новый выпуск просветительского проекта «Конструктивный диалог».

В эпизоде «Новый терроризм в новом мире: как понять, где угроза» старший научный сотрудник Центра исламоведческих исследований АН РТ рассказал о трансформации понятия терроризма за последние десятилетия. Эксперт отметил, что современные угрозы все чаще носят гибридный и информационный характер, из-за чего они становятся менее заметными, но не менее опасными.

«Конструктивный диалог» реализуется при поддержке РОО «Академия творческой молодежи РТ», Минмолодежи республики и Федерального агентства по делам молодежи (в рамках программы «Росмолодежь.Гранты»). Цель проекта – формирование культуры безопасности среди молодежи и поиск практических способов защиты общества от экстремистских идей.

Записи подкастов проходят на общественных площадках Казани, включая Национальную библиотеку РТ, Центральный парк имени Горького и театр оперы и балета имени Мусы Джалиля. Такой формат позволяет привлекать к обсуждению не только зрителей онлайн, но и случайных прохожих.

Ранее в рамках проекта уже поднимались темы патриотизма и национализма, профилактики без назидания, а также психологической устойчивости в условиях информационного давления.

Посмотреть выпуск можно в сообществе «Мы – это мир!» во «ВКонтакте».

Видео: пресс-служба проекта «Конструктивный диалог»