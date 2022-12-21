Проект «Кино за семь дней» перенесен в Татарстане на 2023 год

Единственный культурный проект Татарстана, который не удалось реализовать в этом году из-за его логистических особенностей, – «Кино за семь дней» – будет проведен в 2023 году. Об этом в прямом эфире сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Организаторы проводят конкурс среди участников со всего мира. Но приехать в Казань и снять короткометражные фильмы могут лишь десять творческих команд, которые предложат самые интересные сценарии. При этом у каждой команды есть возможность выбрать разные, в том числе и исторические, локации на территории Татарстана.

В предыдущие три года в проекте принимали участие режиссеры из России, стран Европы, Ирана, Китая, Монголии, которые создавали свои работы в течение 7 дней.

Короткометражки альманаха, выпущенные ранее, уже успели поучаствовать в международном фестивале короткометражных фильмов в Тампере и на фестивале «Окно в Европу».

Проект инициирован Министерством культуры Республики Татарстан в 2019 году.