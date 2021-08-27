Проект «Казанские гастроли» будет запущен на всей территории Татарстана

Проект «Казанские гастроли» будет реализован на всей территории Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

«У каждого жителя республики вне зависимости от места его проживания появится возможность увидеть постановки ведущих театров республики в близлежаших культурно-досуговых учреждениях», – пояснила она.

Напомним, что проект был запущен в феврале этого года в Казани. В течение восьми месяцев коллективы ведущих театров выступали и выступят в каждом из 17 культурных центров города. Эту практику планируется тиражировать по всему Татарстану с ноября этого года.

По словам первого заместителя культуры РТ, реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Президента РТ Рустама Минниханова: в рамках национального проекта строятся новые культурно-досуговые учреждения, а в уже существующих проводится капитальный ремонт.

«Здания построены фактически во всех населенных пунктах республики», – отметила Адгамова.