Проект Казани стал победителем Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

17 марта 2025 года на площадке Координационного центра Правительства РФ состоялась презентация итогов и награждение победителей пятого Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия. В мероприятии приняли участие зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков, гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина и эксперты. На пятый Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия направили 2684 заявки из 89 регионов России.

Лучшими эксперты признали 10 практик из Липецкой, Рязанской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Ульяновской областей, Республики Татарстан, Чувашской Республики и Санкт-Петербурга. Их авторы получили денежные призы по 500 тыс. рублей на развитие своих проектов. Наградами в специальной номинации «Комплексные инфраструктурные решения» отмечены 3 практики из Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Челябинской области.

Напомним, что в Казани в октябре 2023 года стартовала спартакиада для лиц серебряного возраста «Игры долголетия. Жизнелюб». Ее инициировал мэр Казани Ильсур Метшин. Проект объединил более 3 тыс. казанцев от 55 лет и старше. Участники проходят сначала районный, а затем общегородской этап. Бабушки и дедушки соревнуются в 10 видах спорта: настольном теннисе, шахматах, дартсе, плавании, футболе, волейболе, беге, лыжных гонках, мини-волейболе и северной ходьбе.

Подготовка к соревнованиям «жизнелюбов» велась на 20 спортивных объектах города, а по северной ходьбе – в парках и скверах под руководством инструкторов Федерации северной ходьбы РТ.

Именно спартакиада «Игры долголетия. Жизнелюб» стала победителем Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия в номинации «Здоровый образ жизни».

Голикова отметила, что за 5 лет конкурсный отбор стал неотъемлемой частью государственной политики в отношении людей старшего поколения.

«Это не просто граждане третьего возраста, это наши любимые бабушки и дедушки, ради которых мы делаем все возможное для того, чтобы их жизнь продолжалась, чтобы это поколение, обладающее уникальным опытом, передавало лучшие традиции молодому поколению и чтобы оно всегда чувствовало себя абсолютно востребованным. И это главное, для чего мы с вами это делаем. 2024 год завершил один из национальных проектов, которые были объявлены нашим президентом, это национальный проект «Демография», где мероприятия по теме активного долголетия занимали свое прочное место. Стартовавшие с 1 января 2025 года по поручению главы государства новые национальные проекты также вбирают в себя все лучшее, что удалось наработать за предыдущий период, и сегодня уже это не просто один национальный проект – «Семья», но это еще и мероприятия национального проекта «Кадры», это еще и мероприятия национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и ряд других мероприятий в других национальных проектах, которые мы будем реализовывать для того, чтобы создавать комфортную среду для наших граждан старшего поколения. Лучшие практики, которые мы наработали, в том числе в рамках нашего с вами конкурса, становятся и неотъемлемой частью разработанной Правительством и планирующейся к принятию в ближайшее время Стратегии действий в интересах граждан старшего возраста до 2030 года», – сказала вице-премьер.

По ее словам, 12 млн граждан старшего возраста участвуют в программах активного долголетия. Из них 8,5 млн активно занимаются спортом, 2 млн – соцтуризмом, 1 млн принимает участие в университетах третьего возраста, а более 200 тыс. – это активные серебряные волонтеры.

«Мы продолжим эту работу – и в рамках стратегии, и в рамках национальных проектов. И мы, конечно, хотим, чтобы большее количество граждан старшего поколения было с нами плечом к плечу. А наш пятый Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия вовлек все 89 субъектов РФ в 2024 году, более 2600 проектов и 110 лучших, которые стали финалистами. Я надеюсь, что и дальше мы будем вместе работать, продвигая все мероприятия, которые мы с вами задумали для наших уважаемых граждан старшего поколения», – подчеркнула Голикова.

Победителями в номинации «Медицинский и социальный уход, общественная забота и профилактика» стали практики «Круг добра» (г. Санкт-Петербург), АНО «Доброе Сергиево»; «Служба быстрого реагирования» (Свердловская область), Межрегиональный Благотворительный Общественный Фонд «Екатеринбургский Еврейский Культурный Центр «Менора».

Награды в номинации «Активная жизнь: культура, туризм, волонтерство» получили «Добро рядом 2.0» (Тюменская область), Тюменский региональный благотворительный фонд «Старшее поколение»; «Добрый друг: совместная работа дома-интерната с волонтерами и НКО» (Самарская область, г. Жигулевск), Солнечнополянский дом-интернат.

Победители в номинации «Образование и занятость»: Программа сохранения профессионального долголетия социальных работников в возрасте 50+ из малых сел (Самарская область), АНО «Центр социального обслуживания населения Северного округа»; Проект по повышению правовой грамотности «Правовая Одиссея: путешествие к знаниям» (Ульяновская область), Пансионат для граждан пожилого возраста «Серебряный рассвет» им. З. А. Кудиновой в р. п. Языково».

Помимо казанского проекта, в номинации «Здоровый образ жизни» лучшими стали Оздоровительный обучающий проект «Управляй своим здоровьем» (Рязанская область), Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова.

В номинации «Практика для мужчин 60+» награды получили авторы практик Фестиваль по рыболовному спорту «Рыбалка без границ» (Липецкая область), Управление социальной политики Липецкой области; Экспресс-дедушка (Чувашская Республика), Шемуршинский центр социального обслуживания населения.

В специальной номинации «Комплексные инфраструктурные решения» благодарности получили практики Дом «Ветеран» (Челябинская область), ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»; «Социальные квартиры» – экосистема для активной жизни людей старшего возраста (ХМАО – Югра), Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; «Мы знаем то, что невозможное – возможно!» (Красноярский край), Красноярский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический».

«Конкурс набирает популярность год от года. Сегодня в программе активно участвуют 12 млн человек и все субъекты Российской Федерации. «Активное долголетие» заработало. Оно действительно дает возможность каждому проявить себя, у кого есть желание и возможности. Проявить себя в спорте, проявить себя в творчестве. И действительно вести активный образ жизни. Поэтому всем хочу сказать огромное спасибо, именно вы наполняете программы активного долголетия тем содержанием, которое сегодня дарит массу положительных эмоций нашему старшему поколению. Спасибо!» – обратился Котяков к победителям отбора.

Всего в число финалистов пятого Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия вошли 110 участников. Все проекты будут опубликованы в сборнике «Активное долголетие – 2024», а также получат экспертную поддержку и доступ к тиражированию через платформу Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Смартека».

«У нас каждый год росло количество заявок и число регионов. 2024 год нам дал увеличение в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом и в 10 раз по сравнению с 2020 годом, когда мы только начинали. Все проекты-победители разделились по следующим номинациям: 10 было подано в номинацию «Образование и занятость», 15 – в номинацию «Здоровый образ жизни», 23 проекта – в номинацию «Медицинский и социальный уход», 49 проектов – в номинацию «Активная жизнь» и 13 – в номинацию «Практики для мужчин 60+». Эти практики разные по масштабу. У нас 88 практик регионального масштаба, 6 федеральных, 4 городских и 12 сельских», – сообщила Малявина.

Она также отметила, что за 5 сезонов Всероссийский отбор охватил не только все регионы, но и все возможные типы практик для старшего поколения. Поэтому теперь имеет смысл сместить фокус внимания с поиска лучших решений к их систематизации и включению в комплексные программы регионов.

«Мы уже начали обсуждать с Министерством труда и хотели бы обсудить с вами [экспертами и участниками отбора], каким образом мы должны дальше трансформировать оценку практик и сам конкурс. Мы с вами уже собрали все возможные типы практик, и в этом году этими практиками охвачены все регионы. Возможно, теперь мы должны оценивать комплексность региональных программ, и тогда надо подойти к разработке методики, учитывающей вклад ведущих организаций того или иного региона в комплексную программу активного долголетия», – сказала Малявина.

В ближайшее время эксперты и партнеры Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия сформулируют свои предложения по запуску нового сезона.

Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия ежегодно проводят АНО «Национальные приоритеты» и Минтруд России при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ). Задача отбора – выявление лучших инициатив для их последующего тиражирования.

Национальный проект «Семья» стартовал в России в 2025 году по решению Президента Владимира Путина. Основная цель проекта – поддержка семей с детьми, многодетности, забота о репродуктивном здоровье и укрепление семейных ценностей. Нацпроект также предусматривает развитие инициатив для активного долголетия, обеспечения качественного ухода за людьми старшего возраста и формирование семейно-ориентированной инфраструктуры культуры.