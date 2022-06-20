Проект KazanExpress и Приволжского регистра доноров костного мозга поможет спасти жизни

Маркетплейс KazanExpress совместно с Приволжским регистром доноров костного мозга запустили проект «Похожие люди». Его цель — привлечь как можно больше людей к донорству костного мозга. Жители 119 городов присутствия маркетплейса смогут бесплатно заказать и получить наборы для типирования, чтобы в дальнейшем войти в регистр и получить возможность спасти чью-то жизнь.

Линар Хуснуллин, сооснователь и генеральный директор KazanExpress: «Еще весной мы в компании организовали донорскую акцию: ее инициировали наши сотрудники, а лекцию и типирование провели представители Приволжского РДКМ. В итоге 104 сотрудника склада и офиса сдали мазок и теперь могут стать донорами. Но ведь у нас есть мощности, логистика, которую мы можем использовать, и есть наши покупатели, которым мы можем рассказать о донорстве и доставлять им бесплатно наборы, а потом возвращать в Регистр. Решили, что хотим вместе с Приволжским РДКМ запустить такой проект и дать шанс людям с онкологией и другими болезнями крови найти донора».

Почему это важно?

У каждого из нас есть условный «генетический близнец»: человек, с которым совпадает часть генотипа. Именно такой донор нужен при ряде тяжелых заболеваний крови, генетических болезнях, онкологии: костный мозг, вовремя пересаженный заболевшему, может спасти ему жизнь. В России живет 146 миллионов человек, и только 170 тысяч из них состоят в регистре. А чтобы найти донора одному человеку, требуется провести 10 тысяч исследований — таков процент совпадений. Для сравнения, в Германии в регистре состоит 10% населения — в этой стране часто находили доноров для заболевших россиян. Сейчас нуждающиеся в пересадке стволовых клеток крови практически отрезаны от этой базы. По оценкам экспертов, в РФ регистр должен составлять не менее 1,5 миллионов человек: тогда у людей с заболеваниями будет шанс на жизнь.

Как заказать набор?

Заказать набор для типирования можно так же, как и любой другой товар на маркетплейсе. Нужно добавить его в корзину, а также связаться с продавцом через специальную кнопку в приложении. Продавец выдаст промокод, который следует ввести при оформлении заказа, и набор покупатель получит бесплатно. Доставка до удобного пункта выдачи, по правилам площадки, бесплатная всегда и для всех товаров. Забрать конверт можно уже на следующий день.

Как собрать биоматериал для типирования?

Сделать это можно в примерочной пункта выдачи или дома. В наборе есть инструкция, как правильно взять мазок со внутренней стороны щек — для этого в конверт вложены специальные палочки, похожие на обычные ватные. Также желающий стать донором заполняет анкету и возвращает конверт с палочками и анкетой администратору.

Что происходит с набором дальше?

Из пункта выдачи заказов наборы отправят на склад, а оттуда — передадут в Приволжский РДКМ. Перемещение конвертов контролируют через ту же систему, что и всю логистику. В лаборатории Казанского федерального университета биоматериал типируют и определят, сможет ли человек стать потенциальным донором. С ним свяжутся представители регистра через три-шесть месяцев.

Рушания Гайфуллина, исполнительный директор Приволжского РДКМ: «Партнерами Приволжского регистра доноров костного мозга и Национального регистра доноров костного мозга является ряд компаний. Например, «Почта России», с ними был пилотирован проект по доставке буккального эпителия от людей, которые желают стать потенциальными донорами. KazanExpress для нас — тоже очень важный партнер: компания открыта к социальным инициативам и имеет довольно широкую сеть пунктов выдачи, то есть мест, где желающие могут получить набор для типирования.

Ежегодно в России в трансплантации костного мозга нуждается более 5 тысяч человек, больше всего среди них людей с раком крови, системными заболеваниями. Чтобы провести пересадку, нужна большая база данных потенциальных доноров. Обычно для определения генотипа делают забор крови из вены, но это более сложная процедура, требующая медработника. Забор буккального эпителия проще и доступнее: человек может провести процедуру самостоятельно, метод позволяет охватить больше людей. Это позволяет пополнять регистр быстрее и эффективнее».

Заказать набор и узнать больше о проекте «Похожие люди» можно на сайте KazanExpress.