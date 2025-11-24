Проект «Казань глазами инженера» в честь двухлетия проведет бесплатные встречи

Просветительский проект «Казань глазами инженера» в честь своего двухлетия 27 ноября проведет бесплатные мастер-классы и лекции.

«Инженеры под куполом цирка» – так будет называться детское занятие, которое начнется в 16:00. Участникам расскажут об архитектурном устройстве Казанского цирка и других купольных конструкций, о принципе распределения нагрузки. Каждый попробует собрать из соломинок и бумаги свой небольшой макет купольного сооружения. В финале макетам устроят тест-драйв на устойчивость

«Детское занятие будут вести преподаватели художественной студии «Смена Дети» – архитектор-художник Аделина Абдуллина и дизайнер-архитектор Ярослав Чернов», – рассказала «Татар-информу» руководитель проекта «Казань глазами инженера» Наталья Козитская.

Регистрация на это занятие уже недоступна, поскольку было всего 15 мест, а вот на лекцию «Цикличность архитектуры: почему все повторяется» шанс попасть еще есть.

И детское занятие, и лекция будут проходить в Центре современной культуры «Смена». Лекция начнется в 19:00. Архитектор-реставратор и историк Юлия Глазырина расскажет, как архитектурные стили сменяют друг друга – от строгости к свободе, от украшения к чистоте, от камня к стеклу, от стекла обратно к дереву и кирпичу…

Слушатели узнают, в том числе, почему модернизм становится почти математикой, а постмодерн – театром, и как спустя сто лет мы снова возвращаемся к орнаменту, ремеслу, «русскому стилю» и любви к материалу.

«Лекция, как и детское занятие, продлится около двух часов. Так как вход на лекцию бесплатный, мы ограничиваемся только вместимостью лектория. Сейчас уже зарегистрировались около 60 человек и регистрация на сайте закрыта, но мы оставили еще свободные места на случай, если кто-то придет без регистрации, как это часто бывает с бесплатными событиями», – пояснила собеседница.

Она также отметила, что за два года различные мероприятия проекта «Казань глазами инженера» посетили около 3500 человек. Наиболее востребованы у гостей неочевидные маршруты, сложные для самостоятельного прохождения и ознакомления. Например, по руинам в центре Казани.