Татарстанцы начнут получать «карты жителя РТ» на базе системы «Мир» уже в этом году

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор платежной системы «Мир» Владимир Комлев подписали соглашение о запуске проекта «Карты жителя РТ». Документ подписан на площадке Петербургского международного экономического форума.

«Выдача „карт жителя Республики Татарстан“ на базе платежной системы „Мир“ начнется уже в этом году», — сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«В апреле мы с Рустамом Нургалиевичем обсуждали варианты наполнения карты технологичными сервисами и уверены, что проект в Татарстане может стать передовым. Одной из беспрецедентных на сегодняшний день возможностей карты может стать ее полностью цифровой выпуск через региональный портал госуслуг. Выбор — получать пластиковую или виртуальную карту — останется за жителями региона», — рассказал Владимир Комлев.

Карта жителя РТ объединит целый ряд социально значимых сервисов, среди которых — проездной в общественном транспорте, полис ОМС, СНИЛС и другие.

«Сегодня цифра всецело вошла в нашу жизнь. За последнее десятилетие число пользователей мобильного интернета в Татарстане увеличилось в 2,5 раза, а количество подключенных к интернету домохозяйств выросло в более чем 1,5 раза. Это говорит о высокой вовлеченности жителей республики в различные рода сервисы. И появление такого документа, безусловно, еще один шаг в вопросах цифровизаии, которые направлены на облегчение жизни наших граждан», — подчеркнул Рустам Минниханов.