Проект караоке-клуба «Жомга» стал победителем на «Молодом предпринимателе Автограда 2021»

В Набережных Челнах выбрали победителя конкурса «Молодой предприниматель Автограда 2021». Им стала Лейсан Тазиева с проектом караоке-клуба «Жомга», сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

«Молодой предприниматель Автограда» состоялся в юбилейный, десятый раз. За это время заявить о себе смогли уже более 140 молодых бизнесменов. В этом году в конкурсе приняло участие 30 человек, и только семь из них оказались в финале.

Все участники представили свои проекты, защитили перед жюри их актуальность и жизнеспособность. Так, предприниматели предложили проект по созданию и развитию автомобильного портала, где можно получить справочную информацию, проект организации компьютерного клуба «Киберпещера», а также проект, который поможет утилизировать медицинские маски без вреда для экологии.

Победителем в номинации «Открытие» стал Сергей Акатьев с проектом мобильных парков аттракционов; в номинации «Успешный старт» победу завоевал Азат Булатов, предложивший проект автосправочной; «Лучшую бизнес-идею» присудили Ивану Шевелеву с проектом ультрафиолетовых систем очистки EcoAir; лидером в номинации «Социальное предпринимательство» стал математический клуб «Аксиома» Эльвиры Денмухаметовой.

Мэр Челнов Наиль Магдеев поздравил всех победителей и отметил, что челнинская молодежь всегда была креативной и предприимчивой. Он напомнил, что, когда в 90-х годах сгорело градообразущее предприятие «КАМАЗ», горожане активно занялись и восстановлением завода, и развитием малого бизнеса.

«Современная молодежь не уступает тем, кто в свое время приехал строить КАМАЗ, целеустремленностью, пытливостью ума. Вам принадлежит одна из ключевых ролей в социально-экономическом развитии нашего города и нашей республики», — отметил градоначальник.