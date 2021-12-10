Проект из Татарстана станет частью межвузовского кампуса «Технополисы Поволжья»

Проект из Татарстана станет частью инициативы «Технополисы Поволжья». Она объединит 13 проектов по созданию студенческих кампусов и технологических площадок из 10 регионов Приволжского федерального округа. Идею представил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, сообщает пресс-служба АНО «Диалог».

Республику в межвузовском кампусе будет представлять особая экономическая зона «Алабуга» с проектом «Развитие микроэлектроники». Здесь уже подготовлен серьезный образовательно-производственный кластер по обучению технологиям производства микропроцессоров.

Ежегодно ОЭЗ планирует обучать до тысячи студентов по направлению «Микроэлектроника». В этом году в колледж «Алабуга Политех» уже поступили учиться школьники со всей страны. Эта мера должна сократить дефицит кадров в этой сфере.

Тема нехватки профессионалов была затронута на последнем заседании наблюдательного совета ОЭЗ «Алабуга». «Наша задача — стать самым крупным в стране центром подготовки рабочих специальностей, который будет обеспечен всей необходимой инфраструктурой», — отметил тогда генеральный директор особой экономической зоны Тимур Шагивалеев.

Помимо этого, ОЭЗ «Алабуга» готова выступить партнером полного цикла в федеральном проекте по оснащению российских школ компьютерами и программным обеспечением российского производства в период с 2025 по 2030 год. Предложение закупить 10 млн единиц компьютерной техники на сумму в 1 трлн рублей было выдвинуто на прошедшем в сентябре первом заседании Комиссии по научно-технологическому развитию России.

Говоря о развитии кампусов, Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что они не конкурируют, а дополняют друг друга, так как каждый из них «имеет свою специализацию и уникальные преимущества», а также связан с проектами особых экономических зон и другими точками роста регионов.

«Продумана схема реализации внутри ПФО — от идеи до конкретного продукта. Такой подход обеспечит синергетический эффект, а также повысит эффективность предоставляемых государством мер поддержки. Межвузовский кампус регионов ПФО имеет высокие шансы пройти все необходимые процедуры отбора и получить федеральную поддержку», — подытожил вице-премьер.