Проект из Татарстана стал одним из победителей конкурса «Зеленая премия»

Татарстанский проект «Ният: экологизация сознания» от АНО «Центр проектных инициатив „Шаг“» занял третье место во Всероссийском конкурсе «Зеленая премия» в номинации «Культурные и медийные проекты». Об этом сообщается на сайте организаторов.

«Проект нацелен на воспитание детей в духе устойчивого развития в современном мире и формирование экологического сознания подрастающего поколения», — сказано в сообщении.

В номинации отмечаются просветительские проекты, запущенные в СМИ, соцсетях и новых медиа и направленные на популяризацию осознанного поведения и привлечение внимания к проблемам экологии.

В этом году на конкурс было подано более 3,8 тыс. заявок от представителей бизнеса, общественных и волонтерских организаций, активных граждан и блогеров. Победители получили денежные призы на общую сумму 5,8 млн рублей.

О важности сохранения экологии неоднократно говорил Президент Владимир Путин. Так, на встрече с экологами и зоозащитниками он отметил, что природа России является ее национальным достоянием, которое нужно сберечь для будущих поколений. «Полностью поддерживаю такую принципиальную позицию. Речь идет о нашем национальном достоянии в полном смысле этого слова, о нашей гордости и нашем долге перед нынешними и будущими поколениями», – подчеркнул тогда он.