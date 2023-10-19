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Проект из Татарстана победил во Всероссийском конкурсе «Дом культуры. Новый формат»
Вахитовский сельский Дом культуры Кукморского района Татарстана занял второе место во Всероссийском конкурсе «Дом культуры. Новый формат». Татарстанцы представили на конкурс проект «Арт-резиденция «И к селу, и к городу» в номинации «Проект, реализованный сельским культурно-досуговым учреждением клубного типа». Авторами проекта «И к селу, и к городу» стали Айгуль Сафина и Нияз Каримуллин.
Награждение победителей состоялось на днях в Москве. Как отметила на церемонии награждения замминистра культуры РФ Надежда Преподобная, конкурс пользуется неизменной популярностью. «Вы – руководители и сотрудники ДК – наполняете эти пространства новыми смыслами, идеями, привлекая тем самым жителей своих сел, городов и регионов», – сказала она, обращаясь к участникам.
Замминистра подчеркнула, что на конкурсе отмечаются проекты, «которые оказались по-настоящему яркими и востребованными, вдохнули новую жизнь в домах культуры». «Дом культуры – это прежде всего люди, и мы поддерживаем лучших из лучших», – резюмировала Преподобная.
В 2023 году на суд экспертов были представлены 154 проекта из 73 регионов России. По итогам лучшими стали девять проектов в трех номинациях: «Проект, реализованный сельским культурно-досуговым учреждением клубного типа (поселенческий уровень)», «Проект, реализованный районным или городским культурно-досуговым учреждением клубного типа (муниципальный уровень)», «Проект, реализованный региональным культурно-досуговым учреждением клубного типа (уровень субъекта)».
Конкурс «Дом культуры. Новый формат» направлен на выявление и поощрение лучших практик в учреждениях культурно-досугового типа, а также поддержку социально значимых инициатив. Смотр проводился в четвертый раз. Победителей определил экспертный совет, в состав которого вошли ведущие специалисты в культурно-досуговой сфере, сообщает Государственный Российский дом народного творчества имени Поленова.
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