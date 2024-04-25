Проект из Татарстана победил в народном голосовании конкурса «Ты в игре»

Татарстанский региональный туристский фестиваль имени Юрия Белоусова с большим отрывом одержал победу в народном голосовании IV сезона Всероссийского конкурса «Ты в игре». В церемонии награждении победителей разных номинаций принял участие вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, сообщает пресс-служба Правительства.

Проект из Татарстана набрал 5549 голосов. Второе место заняла Мультиспортивная детская лига из Липецкой области — 3562, третье — Многофункциональная платформа для проведения соревнований по спортивному программированию «Фонкод», за которую проголосовали 1963 раза.

Чернышенко отметил, что для участия в разных номинациях были поданы заявки от авторов 5060 проектов. В числе лидеров здесь оказался и Татарстан — вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Московской, Свердловской, Нижегородской, Новосибирской областями, Краснодарским и Красноярским краями.

«Конкурс „Ты в игре“ проводится уже четвёртый год. О том, что это масштабное движение, говорит количество номинантов: за всё время конкурса было подано более 16 тыс. заявок, а отдельно только в этом году получено более 5 тыс. Это очень важно, потому что в конкуренции как раз и рождаются победители», — сказал, обращаясь к участникам церемонии, Дмитрий Чернышенко.

Обладателем Гран-при конкурса стал проект из Ярославской области «Рождён в России: сибайк — новый вид спорта».

Конкурс проходит в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании указа Президента Владимира Путина.