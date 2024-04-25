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Проект из Татарстана победил в народном голосовании конкурса «Ты в игре»
Татарстанский региональный туристский фестиваль имени Юрия Белоусова с большим отрывом одержал победу в народном голосовании IV сезона Всероссийского конкурса «Ты в игре». В церемонии награждении победителей разных номинаций принял участие вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, сообщает пресс-служба Правительства.
Проект из Татарстана набрал 5549 голосов. Второе место заняла Мультиспортивная детская лига из Липецкой области — 3562, третье — Многофункциональная платформа для проведения соревнований по спортивному программированию «Фонкод», за которую проголосовали 1963 раза.
Чернышенко отметил, что для участия в разных номинациях были поданы заявки от авторов 5060 проектов. В числе лидеров здесь оказался и Татарстан — вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Московской, Свердловской, Нижегородской, Новосибирской областями, Краснодарским и Красноярским краями.
«Конкурс „Ты в игре“ проводится уже четвёртый год. О том, что это масштабное движение, говорит количество номинантов: за всё время конкурса было подано более 16 тыс. заявок, а отдельно только в этом году получено более 5 тыс. Это очень важно, потому что в конкуренции как раз и рождаются победители», — сказал, обращаясь к участникам церемонии, Дмитрий Чернышенко.
Обладателем Гран-при конкурса стал проект из Ярославской области «Рождён в России: сибайк — новый вид спорта».
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