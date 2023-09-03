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Проект из Татарстана победил в конкурсе для сельских библиотек «Сокровища большой страны»
Костенеевская сельская библиотека Елабужского района Татарстана стала победителем межрегионального конкурса «Сокровища большой страны», организованного БФ «Созидание». Об этом передает пресс-служба Минкультуры РТ.
Участник из Татарстана представил проект «Путь к здоровому сердцу», в рамках которого инициативная группа планирует провести ряд мероприятий, призванных привлечь внимание односельчан к своему здоровью, повысить посещаемость библиотеки и внести вклад в ее развитие в качестве центра развития местных сообществ.
Также гранты на реализацию своих проектов получат пять библиотек из Красноярского края, Бурятии, Астраханской области и Удмуртии, расположенных в небольших населенных пунктах.
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