news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 3 сентября 2023 23:45

Проект из Татарстана победил в конкурсе для сельских библиотек «Сокровища большой страны»

Скопировать ссылку

Костенеевская сельская библиотека Елабужского района Татарстана стала победителем межрегионального конкурса «Сокровища большой страны», организованного БФ «Созидание». Об этом передает пресс-служба Минкультуры РТ.

Участник из Татарстана представил проект «Путь к здоровому сердцу», в рамках которого инициативная группа планирует провести ряд мероприятий, призванных привлечь внимание односельчан к своему здоровью, повысить посещаемость библиотеки и внести вклад в ее развитие в качестве центра развития местных сообществ.

Также гранты на реализацию своих проектов получат пять библиотек из Красноярского края, Бурятии, Астраханской области и Удмуртии, расположенных в небольших населенных пунктах.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное