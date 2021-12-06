Проект из РТ занял первое место на международном фестивале добровольчества #МыВместе

Пресс-служба Минмолодежи РТ

Делегация из Татарстана стала частью масштабного международного форума #МыВместе, приуроченного ко Дню волонтера. Республику представляли 30 самых ярких участников добровольческого сообщества. В целом мероприятие объединило волонтеров более чем из 40 стран, сообщили в пресс-службе Минмолодежи РТ.

«Без волонтеров сегодня не проходит ни одно крупное мероприятие. Я очень рад, что с каждым днем сообщество добровольцев становится больше. Благодаря поддержке Президента Татарстана у нас в республике реализуется отдельная государственная программа по развитию добровольчества», — отметил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

По словам главы ведомства, на сегодняшний день в Татарстане действуют свыше 1,2 тыс. добровольческих объединений. В них состоят более 88 тыс. волонтеров.

Ребята из Татарстана заняли несколько призовых мест. В частности, в номинации «Здоровье нации» первое место занял проект Алины Нурмиевой «Пособие для подростков „Как не убить себя“». Он направлен на формирование у несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет привычки к здоровому образу жизни. Пособие интересно тем, что в нем собраны ответы на основные вопросы, волнующие подростков.