Проект из РТ получил всероссийскую премию за сохранение языкового многообразия

Фото: портал Ассамблеи и Дома дружбы народов республики

Историко-просветительский проект «Пушкин и Казань», проведенный в Татарстане, стал обладателем всероссийской премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово». Об этом сообщает портал Ассамблеи и Дома дружбы народов республики.

Проект Русского национально-культурного объединения РТ, реализованный совместно с Культурным центром имени А.С. Пушкина, был награжден в номинации «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», приуроченной к 225-летию со дня рождения классика.

В общей сложности для участия в премии поступило 485 заявок из 75 регионов России.

«С Казанским Поволжьем связаны такие величайшие имена в русской культуре, как Александр Пушкин, Лев Толстой, Максим Горький, Гавриил Державин, Федор Шаляпин, Марина Цветаева, Иван Шишкин, Борис Пастернак, академик Лихачев и многие другие. Их гениальное творческое наследие, и историческая память всех поколений, позволяют нам даже спустя столетия, вновь и вновь раскрывать новые смыслы в их произведениях, многие из которых актуальны сегодня как никогда», — отметила директор культурного центра имени А.С. Пушкина в Казани Галина Елистратова.

Она напомнила, что задачей центра является поиск новых возможностей для популяризации творчества гениев отечественной культуры. Проект «Пушкин и Казань» был реализован в Татарстане в 2023 и 2024 годах при поддержке Раиса республики Рустама Минниханова.

К нему присоединились ведущие исследователи, филологи, литературоведы, краеведы, деятели культуры, писатели и поэты, скульпторы и художники. Они провели большую исследовательскую работу, итогом которой стало издание книги «Пушкин и Казань: три дня и три века».

Также благодаря проекту в столице Татарстана установили скульптурную композицию на Доме профессора Карла Фукса, посвященную пребыванию Пушкина в Казани в 1833 году. Выпущена почтовая открытка, написана картина, посвященная визиту поэта, организовано множество культурно-образовательных и просветительских мероприятий.