Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Проект из Казани стал финалистом всероссийской премии «Маршрут года»
Аудиогид-спектакль «Большое Голубое озеро» прошел в финал XI Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2024. Об этом сообщается в телеграм-канале Дирекции парков и скверов города.
Участие в конкурсе принял 441 проект, представляющий 61 регион России.
Аудиогид из Казани представляет собой часовую прогулку по экотропе. Вместе с главным героем — молодым исследователем и медиком Карлом Фуксом посетители раскрывают особенности уникальной территории. Фукс выбран в качестве главного действующего лица «спектакля» неслучайно — именно он в 1829 году составил первое описание Голубых озер.
«Аудиопрогулка-спектакль» создана по заказу Дирекции парков и скверов Казани. Музыку для аудиогида написала казанская группа «Толмачи» совместно с Сергеем Татарским из группы «Волга-Волга».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»