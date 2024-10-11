Проект из Казани стал финалистом всероссийской премии «Маршрут года»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Аудиогид-спектакль «Большое Голубое озеро» прошел в финал XI Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2024. Об этом сообщается в телеграм-канале Дирекции парков и скверов города.

Участие в конкурсе принял 441 проект, представляющий 61 регион России.

Аудиогид из Казани представляет собой часовую прогулку по экотропе. Вместе с главным героем — молодым исследователем и медиком Карлом Фуксом посетители раскрывают особенности уникальной территории. Фукс выбран в качестве главного действующего лица «спектакля» неслучайно — именно он в 1829 году составил первое описание Голубых озер.

«Аудиопрогулка-спектакль» создана по заказу Дирекции парков и скверов Казани. Музыку для аудиогида написала казанская группа «Толмачи» совместно с Сергеем Татарским из группы «Волга-Волга».