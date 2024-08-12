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Проект исследовательского центра в промзоне Нижнекамска прошел экспертизу
В промзоне Нижнекамска построят научно-исследовательский центр ТАИФ-НК. Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту прошли экспертизу, сообщается на сайте Единого госреестра заключений.
Строительство объекта в мае 2024 года анонсировала сама компания. Отмечалось, что в центре будут работать над развитием отечественных технологий глубокой переработки нефти не только в республиканском, но и федеральном масштабе. Завершить строительные работы планируется до конца года. В 2025 году в здание поставят необходимое технологическое оборудование, проведут монтажные и пусконаладочные работы.
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