Проект исследовательского центра в промзоне Нижнекамска прошел экспертизу

В промзоне Нижнекамска построят научно-исследовательский центр ТАИФ-НК. Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту прошли экспертизу, сообщается на сайте Единого госреестра заключений.

Строительство объекта в мае 2024 года анонсировала сама компания. Отмечалось, что в центре будут работать над развитием отечественных технологий глубокой переработки нефти не только в республиканском, но и федеральном масштабе. Завершить строительные работы планируется до конца года. В 2025 году в здание поставят необходимое технологическое оборудование, проведут монтажные и пусконаладочные работы.