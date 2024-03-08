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Проект «ИнформУИК» завершился, охватив 1,6 млн домохозяйств Татарстана
В Татарстане завершился проект «ИнформУИК». С 17 февраля по 7 марта обходчики побывали в более 1,6 млн домохозйств республики, пригласили жителей на выборы, рассказали о разных вариантах голосования, сообщает ЦИК РТ.
81% встреч с избирателями завершились положительно: им вручили информационные материалы, ответили на все поступившие вопросы. В проекте приняли участие все 65 территориальных и более 7,7 тыс. участковых избирательных комиссий.
«Мы знаем случаи, когда татарстанцы звонили в избирательные комиссии, просили прийти к ним еще раз, поскольку жильцов квартиры во время обхода не было дома. Это свидетельствует об уровне заинтересованности людей в информации о выборах», — заметил председатель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев.
По его данным, только 1% жителей республики отказался от беседы с обходчиками.
Выборы Президента России пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Участки для голосования будут открыты с 8.00 до 20.00. При этом у избирателей есть возможность проголосовать на любом удобном для себя избирательном участке в пределах страны. Для этого до 11 марта необходимо подать заявление на голосование по технологии «Мобильный избиратель».
Для участия в восьмых по счету выборах Президента России допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
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