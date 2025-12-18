Проект «Гражданский университет» объединил активистов и депутатов в Нижнекамске

Реализация образовательного проекта «Гражданский университет» продолжается в Татарстане. В этом году его мероприятия проходят в Нижнекамске с 18 по 19 декабря.

Проект направлен на формирование сообщества активных и ответственных граждан, готовых участвовать в общественном диалоге и выступать инициаторами гражданских инициатив и социальных проектов.

Участниками программы стали представители всех муниципальных образований республики – волонтеры, активисты общественных организаций, лидеры местных сообществ и муниципальные депутаты.

В рамках проекта запланирована серия лекций «Гражданский клуб», которые проведут представители ведущих вузов Татарстана, Центральной избирательной комиссии РТ и Государственной думы России.

Так, депутат Госдумы Олег Морозов расскажет об особенностях российского парламентаризма. Председатель Экспертного совета при ЦИК РТ, кандидат исторических наук Роман Беляков посвятит выступление развитию партийно-политической системы страны. Доцент кафедры политологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, кандидат политических наук Виктор Сидоров представит лекцию и результаты исследований на тему взаимодействия гражданского общества и публичной власти.

Кроме того, программа проекта включает мастер-классы и практические тренинги.