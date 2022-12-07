Проект графики «Человече» объединил Толстого, Достоевского, Алафузова, Богородицу и Кусто

Фото: Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ, открылась выставка «Человече. Печатная и уникальная графика», объединившая в пространстве одного зала визуальное наследие-ассоциации писателей Льва Толстого и Федора Достоевского, промышленников из Казани рубежа XIX-XX веков Крестовниковых и Алафузова, известного путешественника, исследователя морских глубин Жака-Ива Кусто и образ Богородицы.

Выставку составляют 25 работ. Семь художников творческого объединения «Графком», созданного в 2011 году, поразмышляли о том, кто же такой «человече» сегодня. Соавторами проекта стали бессменный руководитель «Графкома» Александр Артамонов, Владислав Баранов, Екатерина Васильева, Вера Карасева, Регина Маврина, Андрей Соколов и Андрей Шляпкин – разные поколения художников-графиков.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Человек на протяжении всей истории, с самых ранних ее страниц, был одним из основных объектов изображения. Художники всегда пытались понять духовную сущность человека – этого, с одной стороны, центра Вселенной, с другой – этой маленькой «букашечки бытия». Сегодня цивилизация в целом воспринимается как цивилизация мусора. Российские художники подходят особенно серьезно к своим темам, к искусству. Каждая работа здесь – это плод размышлений всего жизненного пути художника», – отметила куратор выставки, искусствовед, обладатель золотой медали Российской академии художеств Ольга Улемнова.

Вера Карасёва создала специально к выставке исторический триптих «Горожане». С ее работ смотрят на современных жителей Казани и гостей города промышленники Алафузов, Крестовниковы и медик, историк, нумизмат и ректор Казанского университета Карл Фукс.

«Мне было важно сделать что-то интересное про людей, которые прославили не только Казань, но и Россию в целом. И это только начало серии, я собираюсь ее продолжать, чтобы это, возможно, подтолкнуло молодежь узнать, почитать об этих людях подробнее», – рассказала художник.

Две работы Владислава Баранова выполнены в технике линогравюры и авторского подхода, при этом они выделяются трепетным обращением с материалом и серьезным результатом, подчеркнула заместитель директора Музея ИЗО РТ по научной работе Дина Хисамова. Сам автор пояснил, что одна из работ навеяна высказыванием исследователя морских глубин Жака-Ива Кусто «Погружаясь на глубину, забываешь обо всем», вторая – интерпретация проблемы уходящей на глубину, в забвение российской культуры.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Три щуки пытаются поднять эту культуру, вытолкнуть, но она все равно идет ко дну. Бумага дизайнерская, я люблю каллиграфию, поэтому я использовал в работе скоропись и полуустав», – пояснил Баранов.

Александр Артамонов представил серию линогравюр «Пищевая цепочка», Регина Маврина – ассоциации на произведение Толстого «Смерть Ивана Ильича», Катя Васильева в своих работах пыталась найти ответ, почему хорошие люди становятся злодеями и что на это влияет. Алексей Соколов и Лейла Фаизова заданную проектом тему «Человече» визуализировали через образ Богородицы.

Увидеть выставку «Человече. Печатная и уникальная графика» в Галерее современного искусства можно будет до 29 января.